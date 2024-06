Cachoeiro: obras de pavimentação avançam em estrada de Alto São Vicente

As obras de pavimentação da estrada que liga as localidades de Boa Vista e Alto São Vicente, no interior de Cachoeiro, seguem avançando.

No último mês de maio, as equipes concluíram a execução da rede de drenagem da via, para sanar problemas relacionados à lama e a pontos de alagamentos em períodos chuvosos.

Agora, os trabalhos estão concentrados na aplicação do pavimento com blocos de concreto, uma opção mais sustentável e, ambientalmente, adequada, adotada, também, nas rotas turísticas de Pedra Azul, em Domingos Martins.

A pavimentação em São Vicente vai abranger um trecho com cerca de 5km e visa melhorar as condições de acesso ao circuito de turismo rural da Pedra da Penha (principal atrativo da região); de mobilidade para os moradores e de escoamento da produção rural. O conjunto de intervenções do projeto inclui terraplenagem; drenagem; instalação de sarjetas, meio-fio e sinalização. O investimento, estimado em quase R$ 11 milhões, foi feito por meio de convênio com o governo estadual.

“Importante lembrar que, além de pavimentação, a via também recebeu uma ampla rede de drenagem, que irá captar, adequadamente, a água da chuva, evitando transtorno a moradores e turistas”, destaca o secretário municipal de Obras, Rodrigo Bolelli.

“Essa obra é essencial para fomentar o turismo em São Vicente, uma área com grande potencial a ser explorado, visando criar oportunidades de negócios, emprego e renda”, avalia o prefeito Victor Coelho.