Cachoeiro realizará Fórum Municipal de Enfrentamento à LGBTfobia

A Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, por meio da Secretaria Municipal de Cidadania, Trabalho e Direitos Humanos (Semcit), em parceria com o Centro de Referência da Juventude (CRJ), promoverá no dia 20 de junho o II Fórum Municipal de Enfrentamento à LGBTfobia.

Com o tema “O que me dá orgulho”, o evento visa discutir a violência contra a população LGBTQIAPN+, a importância das políticas públicas para a proteção de seus direitos e a reestruturação do Decreto N° 27.091/2021, que regulamenta o Comitê Permanente de Proteção à Diversidade.

O fórum será realizado no auditório do Centro de Referência da Juventude (CRJ), situado na Rua Plínio Viêira Machado, 115, no bairro Rubem Braga, a partir das 18h30. Todos os participantes receberão certificação pela presença.

Entre os destaques do evento, está a palestra do Gerente de Políticas para LGBT da Secretaria Estadual de Direitos Humanos, Filipe Costa Vieira. Além dele, representantes do poder público, ativistas e outras figuras importantes na luta pela igualdade de direitos estarão presentes para compartilhar suas experiências e conhecimentos.

Fórum Municipal de Enfrentamento à LGBTfobia

A Secretária Municipal de Cidadania, Trabalho e Direitos Humanos, Thatiane Cardoso, ressaltou a relevância do fórum. “Este evento é uma oportunidade para reforçar nosso compromisso com a proteção e a promoção dos direitos da comunidade LGBTQIAPN+. Precisamos avançar nas políticas públicas que garantam segurança e dignidade para todos, celebrando as conquistas que já alcançamos, mas, também, reconhecendo os desafios que ainda temos pela frente”, reforça.

O I Fórum Municipal de Enfrentamento à LGBTfobia foi realizado em 2023, e a segunda edição busca reafirmar a importância do desenvolvimento de políticas públicas inclusivas e a celebração do mês do orgulho LGBTQIAPN+.

Confira a programação!

18h – Credenciamento

18h30 – Abertura

18h40 – Atração Cultural

19h – Palestra Magna com Filipe Costa Vieira (GEPLGBT)

19h30 – Fala dos componentes da mesa

20h50 – Leitura do Decreto

21h – Encerramento