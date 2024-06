Cachoeiro: recolhimento de óleo usado e de lâmpadas seguirá até sexta (14)

A Prefeitura de Cachoeiro, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo (Semurb), está com uma campanha de recolhimento de óleo usado e de lâmpadas em andamento. A ação acontece na Praça de Fátima, localizada na Avenida Beira Rio, das 8h às 17h e seguirá até sexta-feira (14).

O objetivo é o de sensibilizar a população sobre a importância do descarte correto desses resíduos que podem causar danos ao meio ambiente se não forem tratados adequadamente. A iniciativa também visa facilitar o acesso dos moradores a um ponto de coleta seguro e eficiente.

“Estamos promovendo essa campanha para incentivar a conscientização ambiental entre os moradores de Cachoeiro. O descarte inadequado de óleo e lâmpadas pode contaminar o solo e a água, prejudicando a saúde pública e o meio ambiente. Queremos que a população saiba que existem formas corretas e seguras de se livrar desses resíduos”, afirma o secretário municipal de Meio Ambiente e Urbanismo, Victor Galvão Rabbi.

Os moradores devem levar o óleo usado em garrafas PET bem tampadas, sem a necessidade de filtrá-lo previamente. Já as lâmpadas, de qualquer tipo, podem ser entregues mesmo se estiverem quebradas, desde que acondicionadas em sacos ou caixas para evitar acidentes durante o transporte.

Nesta quinta-feira (13), a campanha contará com uma visita especial da Escola Salesiano. Os alunos participarão de uma palestra sobre o descarte correto de resíduos, reforçando a importância da educação ambiental desde cedo.

O secretário Victor Rabbi destaca, ainda, que a participação da comunidade é fundamental para o sucesso da campanha. “Esperamos que todos se mobilizem e tragam seus resíduos para a Praça de Fátima. Essa é uma oportunidade de mostrar nosso compromisso com a sustentabilidade e com a promoção de uma cidade mais limpa e saudável para todos”.

