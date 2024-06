Cachoeiro: resultado de provas torna Ifes referência nacional no Enem

O campus do Instituto Federal do Espírito (Ifes) de Cachoeiro de Itapemirim figurou entre os que apresentaram as melhores notas no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

Os dados foram divulgados, nesta quinta-feira (13), pelo deputado federal Da Vitória (Progressistas).

“Por mais um ano é referência no Estado e no Brasil. A bancada federal capixaba recebeu essa semana do reitor, Jadir Pela, o resultado obtido pelos alunos dos campi em todo o Estado no ENEM 2023“, escreveu o parlamentar.

Da Vitória ainda destacou a importância dos recursos destinados pela bancada federal capixaba para os Ifes.

“Nossos deputados e senadores tem anualmente aportado recursos para ajudar diretamente na formação escolar e profissional. E ver o resultado final desse trabalho nos dá muita alegria. Parabéns a todos servidores e alunos”, afirmou.

Veja o discurso completo: