Cachoeiro: servidores recebem pagamento nesta quarta (26)

Os servidores públicos municipais de Cachoeiro de Itapemirim receberão, nesta quarta-feira (26), o pagamento referente ao mês de junho, inicialmente programado para sexta (28).

A antecipação se dará em virtude do início das atrações da Festa de Cachoeiro, que terá ampla programação gratuita no Parque de Exposição “Carlos Caiado Barbosa”, no bairro Aeroporto. Com shows nacionais e regionais, as apresentações terão início já na quinta-feira (27).

Leia também: Festa de Cachoeiro: Cachoeirense Ausente Nº1 é homenageado, veja fotos

De acordo com a Secretaria Municipal de Administração (Semad), a medida impactará todos os 7.135 servidores públicos ativos e representará uma injeção de quase R$ 27 milhões na economia local durante a programação da Festa.

Para o secretário Antônio Carlos Valente, a medida é mais uma iniciativa de valorização dos servidores. “A gestão Victor Coelho tem uma marca muito expressiva de respeito e valorização dos servidores, reconhecendo o papel fundamental desempenhado por esses profissionais na administração municipal, com pagamentos sempre em dia, e, em algumas ocasiões, até adiantados, para que possam aproveitar datas comemorativas com amigos e familiares”, salientou.

“A Festa de Cachoeiro é sempre um evento muito esperado, que movimenta diversos setores da economia local. A antecipação do pagamento contribui para o bem-estar dos servidores e suas famílias, permitindo que aproveitem ao máximo as festividades, prestigiando as atrações culturais, culinárias e de lazer, fomentando as atividades comerciais envolvidas nas festividades, como alimentação, transporte, artesanato e diversas outras, trazendo, consequentemente, retornos para o município”, avalia o prefeito Victor Coelho.