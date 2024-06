Cachoeiro Stone Fair movimenta mercado e traz novidades em pedras

Com um ambiente altamente favorável ao fechamento de negócios, a Cachoeiro Stone Fair, que acontece entre os dias 27 e 30 de agosto, já movimenta o mercado com a expectativa de muitas novidades em pedras, máquinas e insumos.

A projeção é de atrair 18 mil visitantes ao Parque de Exposição Carlos Caiado Barbosa, em Cachoeiro de Itapemirim, nos quatro dias de evento, entre eles compradores qualificados de mais de 600 cidades brasileiras e de mais de 28 países, gerando networking, contribuindo com turismo de negócios e aquecendo os setores de alimentação e serviços da região, que é considerada a capital mundial do mármore.

Em sua 35ª edição, a mais tradicional feira do setor de pedras naturais e uma das principais vitrines de negócios da América Latina traz como tema “Há 35 anos à frente”, reforçando a sua relevância como um dos maiores eventos da área no país. Serão cerca de 200 marcas expositoras, mostrando a potencialidade de toda a cadeia produtiva, desde a extração até o beneficiamento.

Para Flávia Milaneze, CEO da Milanez & Milaneze, empresa organizadora da Cachoeiro Stone Fair, a feira “traz inovações a cada edição, proporcionando uma experiência diferenciada, além de programações inéditas e exclusivas aos visitantes, gerando insights sobre as últimas tendências, avanços tecnológicos e melhores práticas na indústria de pedras naturais”.

O presidente do Centro Brasileiro dos Exportadores de Rochas Ornamentais (Centrorochas), Tales Machado, destaca que a Cachoeiro Stone Fair vem crescendo a cada ano com a participação de um público altamente qualificado. “A expectativa para esta edição é bastante positiva. Temos acompanhado todo o trabalho da organização do evento, o qual se soma à inauguração do novo pavilhão. Essa conquista elevou a feria a um novo patamar, potencializando o interesse dos expositores, refletindo em uma acirrada disputa por espaços. Também é evidente o aumento de visitantes, tanto do mercado interno quanto externo. Aliás, novamente, receberemos jornalistas e compradores internacionais por meio do projeto setorial que o Centrorochas executa em parceria com a ApexBrasil”, disse.

O presidente do Sindicato da Indústria de Rochas Ornamentais do Espírito Santo (Sindirochas), Ed Martins, também ressaltou como a Cachoeiro Stone Fair vem se desenvolvendo a cada ano. “Toda integração que o evento fomenta contribui diretamente para o crescimento do setor, inclusive estimulando a evolução do mercado, promovendo desde a troca de conhecimentos até desenvolvimento tecnológico. Carinhosamente chamada de ‘A feira de Cachoeiro’, a Cachoeiro Stone Fair fortalece a economia local, atrai investimentos e realça o Espírito Santo como polo estratégico na produção e comercialização setorial”, afirmou.

Voltada para profissionais do setor, como marmoristas, arquitetos, designers, engenheiros, empresários, gestores, distribuidores, compradores, entre outros, o credenciamento já está aberto e é exclusivamente on-line pelo site www.cachoeirostonefair.com.br.

A Cachoeiro Stone Fair é uma realização da Milanez & Milaneze, empresa do Grupo Veronafiere, com promoção do Sindirochas e Cetemag, apoio do Centrorochas.

Dados da Cachoeiro Stone Fair 2024

Visitantes: espera-se um público de 18 mil pessoas

Marcas expositoras: cerca de 200, de toda a cadeia produtiva

Área expositiva: 30 mil m²

Presença internacional: 28 países

Estados representados: 26 estados brasileiros e o Distrito Federal

Informações do evento

Data: de 27 a 30 de agosto, das 14h às 20h (terça a sexta-feira). Acesso até as 19h

Local: Parque de Exposição Carlos Caiado Barbosa, em Cachoeiro de Itapemirim

Público-alvo: profissionais do setor, como marmoristas, arquitetos, designers, engenheiros, empresários, gestores, distribuidores, compradores, entre outros

Inscrições: cadastramento já pode ser feito em www.cachoeirostonefair.com.br

cadastramento já pode ser feito em www.cachoeirostonefair.com.br Realização: a Cachoeiro Stone Fair é uma realização da Milanez & Milaneze, empresa do Grupo Veronafiere, com promoção do Sindirochas e Cetemag, apoio do Centrorochas