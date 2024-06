Cachoeiro: voleibol abre Jogos Interescolares com partidas emocionantes

Emoção, garra e muita dedicação. Assim foram as primeiras partidas da modalidade voleibol dos Jogos Interescolares de Cachoeiro (Joici). O início de uma das principais atrações esportivas do município aconteceu no ginásio Hermo Gomes, no bairro Aquidaban, nesta terça-feira (5).

Leia também: Confira o chaveamento da Copa Libertadores e da Sul-Americana

Com muita animação da torcida, seis equipes das escolas Francisco Coelho, Liceu, Carolina Passos, Lions, Celp, Getúlio Vargas protagonizaram partidas muito disputadas. Segundo a Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Qualidade de Vida (Semesp), os jogos da modalidade seguirão, no ginásio, até esta sexta-feira (7).

Muito aguardado pelos participantes, o Joici, além de possibilitar o surgimento de atletas, serve como um momento de diversão e alento. É o que conta Henrique Dorcelino Alves, de 17 anos, representante da escola estadual Getúlio Vargas.

“O Joici é um alívio para gente. Porque nos dá a possibilidade de jogar o esporte que amamos e ainda nos ajuda a sair um pouco do ambiente de pressão de provas e vestibular. Ajuda nosso corpo e nossa mente”, explica.

“Eu acredito que o Joici é uma vitrine muito democrática que permite que atletas de diversas escolas e em diversas modalidades mostrem suas habilidades. Eu fico muito feliz com a visibilidade que Cachoeiro tem dado aos atletas do município; nós temos muito potencial e podemos trazer muitas alegrias e orgulho para nossa terra”, salienta Muryllo Dezan, que tem o auxílio do Bolsa Atleta e representa a escola Celp.

“Estamos muito empolgados com mais essa edição do Joici. Tudo tem sido preparado com muito carinho para que os atletas e o público tenham a melhor experiência possível”, afirma o secretário de Esporte, Lazer e Qualidade de Vida, Rodolpho Maia.

Jogos seguem até o próximo mês

A agenda de jogos do Joici segue até 12 de julho. Neste ano, participam da competição 24 escolas. Dentre elas estão: Agostinho Simonato, Amélia Toledo, Carolina Passos Gaigher, Centro de Ensino Lauro Pinheiro (Celp), CEI Átila de Almeida Miranda, Claudionor Ribeiro, Deusdedith Baptista, Escola Adventista, Francisco Coelho, Fraternidade e Luz, Getúlio Vargas, Hosana Salles, Ifes, Lions, Luiz Marques Pinto, Maria Angélica Marangoni, Pedro Estellita, Quintiliano de Azevedo, Santa Cecília, Liceu Muniz Freire, IPE, São Camilo, Inah Werneck e Zacheu Moreira.

Além do vôlei, também serão disputadas as modalidades de futsal e de handebol, no ginásio do bairro Aeroporto; basquete, no ginásio do IBC; o atletismo será no campo do Grêmio Santo Agostinho e o vôlei de areia, na quadra do ginásio do Nova Brasília. Quem quiser conferir as partidas, basta comparecer: a entrada é gratuita.

Os jogos são voltados para os alunos do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental e do 1º ao 3º ano do Ensino Médio, de escolas públicas e particulares. Haverá premiação, com troféus e medalhas, para as equipes que ficarem em primeiro e segundo lugar.