Cão Messi localiza drogas escondidas em rua de Cachoeiro

O Cão Messi, da Polícia Militar, localizou drogas que estavam escondidas na rua Agnelo Reis Desiderio, no bairro Gilson Carone, em Cachoeiro.

Segundo a PM, a equipe recebeu informações na noite da última quarta-feira (19), de que indivíduos estariam comercializando drogas na rua Agnelo Reis Desiderio.

Entretanto, os militares foram até o local e após buscas, com ajuda do cão Messi, encontraram 72 pinos de cocaína, 37 buchas de maconha, 34 pedras de crack e R$ 43,00 em espécie. Ninguém foi detido.

