Homem é preso pilotando moto com restrição em Cachoeiro

Um homem foi preso após ser flagrado conduzindo uma moto com restrição no bairro Guandú, no centro de Cachoeiro de Itapemirim, na noite da última quarta-feira (19).

De acordo com a Guarda Municipal, agentes receberam informações pelo Ciodes, de que havia uma motocicleta, de cor preta, com restrição de furto/roubo, passando pela Rua Bernardo Horta.

Sendo assim, os guardas foram ao local e abordaram o condutor da moto em frente ao Mercado Quincas Leão (Mercado da Pedra). Perguntado sobre a procedência do veículo, o condutor informou que comprou a cerca de um mês. No entanto, os agentes verificaram a moto e constataram que a placa não pertencia ao veículo.

Portanto, a guarda municipal deu voz de prisão ao condutor e o conduziu para a 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro. Em seguida, removeram a moto para o pátio credenciado do Detran|ES, onde permanece a disposição das autoridades.

Guarda Municipal já recuperou outros veículos com restrição em Cachoeiro

A Guarda Civil Municipal (GCM), recuperou uma moto com indícios de roubo que estava trafegando na avenida Beira Rio, em Cachoeiro de Itapemirim, no dia 19 de janeiro desse ano.

No dia, os guardas receberam informações do sistema de videomonitoramento que uma moto Honda Fan 125, de cor preta, estaria trafegando pelo centro da cidade. Nisso, os guardas realizaram buscas e localizaram a moto. Os agentes deram ordem de parada, mas o condutor acabou fugindo, sendo alcançado minutos depois.

Perguntado sobre a origem da moto, e o mesmo respondeu que comprou de uma pessoa há cerca de três semanas.

Diante dos fatos, os guardas conduziram o condutor para o Departamento de Pesquisas Judiciárias (DPJ) de Cachoeiro para os esclarecimentos.