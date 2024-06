Carreta é tomada por fogo em Venda Nova do Imigrante. Veja:

Na manhã deste sábado (29), por volta das 10:00, uma carreta pegou fogo em uma estrada de Venda Nova do Imigrante, próximo à fazenda Carnielli.

O incêndio foi em um caminhão carreta articulada e estava sem carga. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, o fogo ocorreu sem causa aparente e também queimou a vegetação no local.

Ainda de acordo com o CBM, o motorista não se machucou e não houve mais envolvidos. Entramos em contato com a PM e com a SESP para saber mais detalhes sobre o incêndio, mas não obtivemos retorno.

Veja as imagens: