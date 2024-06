Carro desce rua desgovernado e atinge residência em Cachoeiro

Um carro atingiu uma residência após descer uma rua desgovernado no bairro Amaral, em Cachoeiro de Itapemirim, na tarde desta sexta-feira (7).

De acordo com informações da Polícia Militar, um veículo, de cor verde, estava passando em uma rua, momento em que acabou atingindo uma casa e caindo em outra rua.

No acidente, o carro ficou caído entre duas paredes e o motorista preso dentro do veículo. Minutos depois, a vítima conseguiu sair do carro. Ele teve apenas ferimentos leves e ficou sob cuidados de uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).