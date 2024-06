Pai e filha de 6 anos ficam feridos em acidente em Marataízes

Um homem de 38 anos e a filha, de 6 anos, ficaram feridos em um acidente entre um carro e um caminhão em Marataízes, litoral Sul do Espírito Santo. O acidente ocorreu na tarde da última quinta-feira (6).

Em conversa com policiais militares no local do acidente, o caminhoneiro contou que seguia na estrada que liga Vila de Itapemirim à Marataízes, quando percebeu que o carro de passeio, onde estava o pai e a filha de 6 anos, invadiu a mão contrária. O condutor do caminhão tentou desviar, mas o carro acabou batendo de frente com o caminhão.

Pela força do impacto da batida, a frente do carro ficou completamente destruída. Os ocupantes do veículo, sendo o pai e a filha, ficaram feridos e foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Marataízes.

Aliás, na colisão, a frente do caminhão também ficou destruída. O caminhoneiro não ficou ferido, não sendo necessário atendimento médico. Ambos os condutores fizeram o teste do bafômetro, que deram negativos para o consumo de álcool. Não há informações do estado de saúde das vítimas.