Carro invade a contramão e atinge motociclista em Cachoeiro

Um motociclista ficou ferido após ser atingido por um carro no bairro Aeroporto, em Cachoeiro de Itapemirim. O acidente ocorreu na manhã desta quinta-feira (27).

A Polícia Rodoviária Federal (PRF), que atendeu a ocorrência, informou que os veículos trafegavam pela avenida Francisco Madergan, momento em que o carro invadiu a contramão e bateu na moto.

O motociclista teve ferimentos no braço e foi socorrido consciente pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para um hospital do município. O estado de saúde dele não foi informado.

