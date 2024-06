Homem é esfaqueado durante tentativa de assalto em Cachoeiro

Um homem foi esfaqueado durante uma tentativa de assalto no bairro Aeroporto, em Cachoeiro de Itapemirim, na noite da última quarta-feira (26).

De acordo com a Polícia Militar, a vítima contou que estava passando de moto na Rua Presidente Getulio Vargas, próximo ao antigo Bailão, quando foi convidado por um indivíduo para usar drogas. A vítima aceitou e, no momento em que estavam chegando no local, o indivíduo anunciou o assalto e o golpeou com duas facadas nas costas.

Entretanto, a vítima e o ondivíduo entraram em luta corporal. O suspeito tentou levar a moto da vítima, porém, o alarme disparou e o veículo desligou. O Samu foi acionado e a vítima encaminhada para a Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro. O estado de saúde dele não foi informado. A moto da vítima foi entregue a um familiar.