Casal é encontrado morto dentro de residência em Castelo

Um casal foi encontrado morto dentro da própria residência no bairro Volta Redonda, em Castelo, nesta terça-feira (11).

De acordo com a Polícia Civil, os corpos das vítimas, um homem e uma mulher, foram encontrados com marcas de violência e em estado de decomposição. Até o momento, nenhum suspeito foi preso.

Em nota, a Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Delegacia de Polícia (DP) de Castelo. Os corpos das vítimas foram encaminhados para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, onde passarão pelo processo de necropsia e, posteriormente, serão liberados para os familiares.

Além disso, a PC disse que informações podem ser compartilhadas de forma sigilosa por meio do Disque-denúncia (181), que é uma linha de contato gratuita, disponível em todos os municípios do Estado. As informações passadas pela comunidade podem ser cruciais para o avanço das investigações.