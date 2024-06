Chuva ou sol? Confira a previsão do tempo para este sábado (1°)

De acordo com o Incaper (Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural), neste sábado (1°), primeiro dia de junho, a umidade trazida pelos ventos costeiros provoca chuva na Região Nordeste, na Grande Vitória, no trecho leste da Região Serrana e no litoral da Região Sul, sendo mais frequente nos municípios próximos à divisa com a Bahia. O tempo permanece aberto nas demais áreas do Espírito Santo, sem expectativa de chuva. O vento deve soprar com intensidade de fraca a moderada pelo litoral.

Na Região Sul, previsão de chuva fraca ao longo do dia apenas no trecho litorâneo. Poucas nuvens nas demais áreas, sem chance de chuva. Vento fraco a moderado no litoral. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 16 °C e máxima de 30 °C. Nas áreas altas: mínima de 16 °C e máxima de 24 °C.

Na Grande Vitória, variação de nuvens e previsão de chuva fraca em alguns momentos. Vento fraco a moderado no litoral. Temperatura mínima de 18 °C e máxima de 31 °C. Vitória: mínima de 18 °C e máxima de 31 °C.

Na Região Serrana, poucas nuvens, sem expectativa de chuva. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 16 °C e máxima de 30 °C. Nas áreas altas: mínima de 13 °C e máxima de 28 °C.

Na Região Norte, variação de nuvens e previsão de chuva fraca em alguns momentos. Temperatura mínima de 21 °C e máxima de 29 °C.

Na Região Noroeste, previsão de chuva fraca ao longo do dia apenas no trecho norte. Poucas nuvens nas demais áreas, sem chance de chuva. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 19 °C e máxima de 30 °C. Em Mantenópolis e Alto Rio Novo: mínima de 19 °C e máxima de 29 °C.

Na Região Nordeste, muitas nuvens, com previsão de chuva em alguns momentos do dia. Vento fraco a moderado no litoral. Temperatura mínima de 23 °C e máxima de 31 °C.