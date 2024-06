Cientista que se dispôs a ensinar Neymar sobre mudanças climáticas vem ao ES

Um dos cientistas brasileiros mais conhecidos mundialmente, o climatologista Carlos Nobre virá ao Espírito Santo para participar do maior evento de sustentabilidade e ESG do país, o Sustentabilidade Brasil, que será realizado no Pavilhão de Carapina, de 24 a 28 de junho, com entrada gratuita. Em recentre entrevista, no contexto das “PEC das Praias”, o cientista disse que Neymar devia “aprender um pouquinho mais sobre mudanças climáticas”, e ainda se ofereceu para ensinar ao craque sobre o assunto.

