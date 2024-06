Coçar os olhos pode levar a perda da visão? Oftalmologista explica

A maioria das pessoas coçam os olhos regularmente por conta de ressecamento, sensação de corpo estranho ou apenas por hábito. Porém, esse simples ato, embora pareça inofensivo, pode acarretar sérios problemas para a saúde ocular, até mesmo, a perda da visão.

Em um vídeo que se tornou viral no TikTok, um jovem malaio de 24 anos compartilhou que precisou passar por uma cirurgia para tratar uma lesão na córnea causada pelo hábito de esfregar e coçar os olhos durante crises alérgicas. “Percebi que minha visão começou a ficar embaçada aos 15 anos. Ficou ainda mais embaçada com o tempo. Aos 21 anos já tinha uma cicatriz na córnea”, comenta.

O que diz a especialista?

A oftalmologista do Hospital de Olhos Vitória, Klicia Molina, explica que a córnea é uma estrutura transparente e delicada localizada na parte frontal, cuja função é focar a luz. Coçar os olhos pode facilmente danificar essa parte do olho.

“Se houver algum corpo estranho no globo ocular, o ato de esfregar os olhos pode arranhar a córnea, causando dores e, a longo prazo, resultando em problemas de visão” , completa.

A especialista ainda comenta que esfregar os olhos com muita força ou frequência pode romper pequenos vasos sanguíneos, causando vermelhidão ou olheiras escuras. Além disso, ela explica que as mãos são um grande agente de contaminação ocular. Por isso, é importante evitar ao máximo o contato delas com os olhos.

“Nós usamos nossas mãos para quase tudo, então é muito fácil contaminá-las com germes. Coçar os olhos facilita a transferência direta de bactérias ou vírus, aumentando consideravelmente o risco de infecções oculares, como a conjuntivite”.

Outro problema que pode ser acarretado devido ao ato de coçar os olhos é a ceratocone, uma doença ocular que causa o afinamento da córnea. Assim, fazendo com que ela fique em forma de cone, o que distorce a visão.

“Pessoas com histórico familiar de ceratocone têm maior risco de ter a doença e um dos fatores que ajudam a desenvolvê-la inclui o ato de esfregar os olhos com frequência” comenta o oftalmologista.

O que fazer para não coçar os olhos?

Para evitar coçar os olhos, de acordo com a especialista, pode-se usar compressas de água fria e realizar a higiene dos cílios diariamente com shampoo ou sabonete neutro.

Mas ela reforça que o ideal é consultar um oftalmologista sobre os seus sintomas. “O especialista irá avaliar seu caso e, se necessário, receitar um colírio para aliviar o desconforto”

E ainda faz o alerta: “A coceira pode ser causada por algo mais grave que precisa de um tratamento direcionado e específico, por isso é importante estar atento e realizar uma consulta oftalmológica caso os olhos não parem de coçar”.