Compromisso com o Sul do ES: Grupo Folha do Caparaó completa 20 anos

O Grupo Folha do Caparaó completa, nesta terça-feira (4 de junho), 20 anos de existência. Idealizado e fundado pelo empresário Elias Carvalho Soares, a empresa nasceu em Guaçuí, na região do Caparaó, onde mantém sua sede, e expandiu para Cachoeiro de Itapemirim em 2009. A Capital Secreta do Mundo é sede do portal AQUINOTICIAS.COM, o maior veículo de comunicação do Sul do Espírito Santo.

Em 4 de junho de 2004, Elias Carvalho fundou o então jornal Folha do Caparaó, com a missão de integrar os municípios do Caparaó Capixaba. Não demorou muito para que o veículo tivesse a necessidade de se comunicar com todo o Sul do Espírito Santo e, em 2009, o Folha do Caparaó chegou à Cachoeiro de Itapemirim, passando a cobrir 28 municípios.

“Nestes 20 anos foram muitos os desafios. O primeiro e maior deles foi manter a humildade de ter sim o ‘poder’ da comunicação, mas usando sempre este ‘poder’ para o bem para coisas propositivas”, comenta Elias Carvalho.

Ao longo do caminho, foram integrados ao Grupo, o Instituto de Pesquisa Solução e o portal AQUINOTICIAS.COM, com o maior acesso da região e entre os quatro maiores do Espírito Santo.

“O AQUINOTICIAS.COM mostrou ao Sul do Espírito Santo uma nova forma de fazer jornalismo. Trouxemos para a região a notícia rápida e comprometida com a verdade. Além de uma aproximação maior com nossos leitores, destacando o que nossa região tem melhor em turismo e desenvolvimento econômico”, continua.

O Grupo Folha do Caparaó não parou de cresceu e deu origem à GFC Eventos, empresa que realiza grandes eventos no Espírito Santo, como: o Festival Penha Roots, realizado em Patrimônio da Penha, em Divino de São Lourenço, e em 2024 foi sucesso de público com, shows de Elba Ramalho e Marcelo Falcão; o Festival de Inverno de Guaçuí, que será realizado entre os dias 5 a 7 de julho, referência no Espírito Santo e que reúne grandes nomes da música do Brasil – neste ano: Biquíni Cavadão, Edson e Hudson, Rodrigo Teaser e Fundo de Quintal; e o Prêmio Marcas Líderes, que reconhece e valoriza as grandes empresas da região.

Entre os eventos, o Sustentabilidade Capixaba tem sido o destaque da empresa, com as discussões e debate em torno do assunto mais importante da humanidade na atualidade: o meio ambiente. Após sua primeira edição em Guaçuí, o seminário seguiu para o Norte do Espírito Santo, e Linhares, e em 2023, foi realizado na capital do Estado, em Vitória, na Praça do Papa.

Em 2024, o evento ganha destaque nacional com o Sustentabilidade Brasil, que será realizado de 24 a 28 de junho, no Pavilhão de Carapina, na Serra. Em meio às discussões climáticas, o evento reunirá grandes nomes para debater o meio ambiente.

Novidades em 2024

E o Grupo Folha do Caparaó quer continuar crescendo e inovando no Espírito Santo. Em seus 20 anos, o AQUINOTICIAS.COM, umas das empresas do grupo, está preparando uma série de novidades para os leitores.

Uma delas é seu novo estúdio de podcast. Com visual moderno e uma equipe preparada, os leitores serão levados a participar de temas pertinentes do dia a dia, e em ano de eleições municipais, o eleitores terão um novo espaço para conhecer seus candidatos.

Com uma ampla cobertura política, o AQUINOTICIAS.COM estará presente em todos os municípios do Sul do Estado, e mostrando as análises políticas, pesquisas e apresentando os canditados.

Além disso, o portal apresenta aos leitores uma nova ferramenta de turismo, gastronomia e eventos: o Guia A. Mais dinâmico, o espaço apresenta a região, restaurantes e bares que estão ‘bombando’, e dá dicas de como aproveitar as cidades do Sul do Estado.

“Quero, neste dia importante na minha vida, agradecer primeiro a Deus, que tem me dado vida, saúde e sabedoria para tocar esta missão difícil, mas prazerosa. Agradecer também aos amigos que sempre torcem pelo nosso sucesso e aos nossos milhares de leitores, que confiam todos os dias nas informações passadas por nossos jornalistas que, sempre orientados por nós, primam pela verdade e pelas notícias verdadeiras”, completa Elias.

E não para por aí! O Grupo Folha do Caparaó prepara novas surpresas para o segundo semestre!