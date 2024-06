Conheça o surpreendente planetário da Ufes no Caparaó

Que tal uma visita do conhecimento no Sul do Estado? O Planetário da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), foi inaugurado neste ano em Jerônimo Monteiro, na região do Caparaó. O espaço do MUSES é o primeiro da Região Sul capixaba.

No local, os visitantes podem assistir sessões de filmes com temas voltados para a evolução dos planetas e do universo. Além disso, podem assistir filmes temáticos sobre astronomia.

Foto: Divulgação | Foto: Divulgação | Ufes/Muses

Conforme uma das responsáveis pelo Planetário, a professora Simone Anastácio, disse que o local comporta até 25 pessoas. A estrutura inflável, com seis metros de diâmetro e projeta imagens no seu domo. Igualmente, essas imagens fornece uma surpreendente experiência cinematográfica em 360 graus de altíssima resolução audiovisual com áudio. O local projeta imagens do céu noturno, constelações e planetas.

“A referência de planetário, até então, era o Planetário da Ufes de Vitória. Portanto, escolas e outros grupos do interior precisavam viajar até a capital para ter essa experiência. Assim, essa é uma importante aquisição para o Muses”, ressalta a professora do Departamento de Química e Física (DQF) e responsável pelo Planetário, Simone Anastácio.

Planetário da Ufes

O professor do Departamento de Geologia da Ufes, Paulo de Tarso Fortes, explica que o Planetário contribui para o trabalho de divulgação científica. Aliás, esse trabalho vem sendo realizado desde que o MUSES foi inaugurado.

“O Planetário do MUSES é uma espécie de mini teatro. Lá, o céu noturno, planetas, constelações e outros objetos astronômicos, são projetados em uma grande cúpula que envolve toda a plateia. A sensação para o público é de estar contemplando um céu estrelado e outras maravilhas do Universo em uma experiência imersiva”, explica Fortes.

Portanto, instituições de ensino, empresas e grupos de pessoas em geral podem agendar horário para visitação, contando com o apoio dos monitores. Contudo, a visita é mediante agendamento.

Foto: Divulgação | Foto: Divulgação | Ufes/Muses

Museu de História Natural do Sul do Espírito Santo

Serviço:

E-mail: muses.ufes@gmail.com

Endereço: Avenida Governador Lindenberg, n.º 316, Centro, Jerônimo Monteiro.

Telefone: (28) 3558-2531