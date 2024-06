Fim de semana tem Feira Livre na Pracinha “Sérgio Sampaio”, em Cachoeiro

Com apoio da Prefeitura de Cachoeiro, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Semcult), acontece, nesta sexta-feira (7) e no sábado (8), a Feira Livre da Pracinha de Cultura “Sérgio Sampaio”, no bairro Rui Pinto Bandeira.

Durante os dois dias de evento, o público contará com uma ampla variedade de opções gastronômicas, atrações culturais e ainda poderá adquirir diversos produtos produzidos de forma artesanal, que são excelentes opções para presente, decoração e vestuário.

Na sexta (7), a feira abre ao público a partir das 17h. Às 19h, está programada uma apresentação do cantor Thierry Vantil, que animará os presentes com muitas canções de Forró.

Já no sábado (8), o evento começa um pouco mais cedo, às 15h, e segue ao longo dia, como opção de lazer no fim de semana. Às 19h, o grupo Head Music se apresenta, cantando grandes sucessos nacionais.

Além de opções gastronômicas, musicais e de artesanato, os visitantes da Feira Livre da Pracinha da Cultura também contarão com um bazar, comercializando os mais variados itens.

Evento: Feira Livre da Pracinha de Cultura “Sérgio Sampaio”

Local: Pracinha de Cultura "Sérgio Sampaio", avenida Rui Pinto bandeira, bairro Rui Pinto Bandeira

Pracinha de Cultura “Sérgio Sampaio”, avenida Rui Pinto bandeira, bairro Rui Pinto Bandeira Horários: Sexta-feira (7), a partir das 17h, e sábado (8) a partir das 15h