Conheça Savinho, o capixaba que se destacou na seleção brasileira

Natural do Espírito Santo, Savinho foi descoberto aos 12 anos pelo Atlético-MG e foi levado para Belo Horizonte. Quatro anos mais tarde, com 16, chamou atenção do técnico Jorge Sampaoli, que à época estava no comando do time principal do Galo.

Em 2021, recebeu as suas primeiras oportunidades pelo clube mineiro e disputou 13 jogos naquela temporada. No ano seguinte, ganhou ainda mais espaço no time e marcou os dois primeiros gols como profissional, registrando ainda 1 assistência em 14 partidas.

O bom desempenho despertou interesse do City Football Group e teve a sua venda confirmada para o grupo em junho de 2022, por 6,5 milhões de euros (R$ 35 milhões), com possibilidade do Galo receber mais 6 milhões em bonificações, totalizando R$ 69 milhões.

No clube mineiro, foi tricampeão estadual, além de ter feito parte do elenco que levantou a a Copa do Brasil e brasileirão (2021), conquistando também a Supercopa do Brasil. Na Europa, Savinho foi inscrito pelo Troyes, da França, que pertence ao Grupo City, mas logo foi emprestado ao PSV Eindhoven.

Na Holanda, porém, a joia acabou tendo poucas chances e ainda conviveu com uma lesão. A sua realidade só mudou em 2023, quando foi emprestado ao Girona, da Espanha, mais uma propriedade do Grupo City.

Na temporada 2023/24, foi um dos destaques da campanha que levou o clube catalão à próxima Champions League depois de um 3° lugar em LALIGA. Em 41 jogos, o brasileiro anotou 11 gols e deu 10 assistências.

O bom desempenho chamou atenção do Manchester City de Pep Guardiola, que será o seu próximo destino na carreira depois do Girona.

Jogo Brasil X Paraguai

No Allegiant Stadium, em Las Vegas (EUA), a seleção brasileira goleou por 4 a 1 Paraguai, pela segunda rodada do grupo D da Copa América, nesta sexta-feira (28). E ainda no primeiro tempo, o segundo gol da Amarelinha saiu de uma das caras novas convocadas por Dorival Júnior: o atacante Savinho, que ganhou a vaga de Raphinha no time titular.

Aos 43 minutos, o camisa 20 aproveitou rebote dado pelo goleiro paraguaio Morínigo, após finalização de Rodrygo, e estreou na artilharia da seleção. E a joia de 20 anos tem muita história apesar da pouca idade.

Impressionou Dorival em 20 minutos

Depois de ser chamado para os amistosos contra Inglaterra e Espanha e fazer a sua estreia pelo Brasil, Savinho foi convocado por Dorival Júnior para a Copa América.

Porém, na estreia, no 0 a 0 com a Costa Rica, começou no banco, entrando somente no segundo tempo. E apesar de ter ficado apenas 20 minutos em campo, impressionou a comissão técnica.

Foram 6 dribles neste curto tempo, o que o deixaram apenas atrás de Richard Ríos (8), da Colômbia, porém em 90 minutos.

A posição de titular, na vaga de Raphinha, foi conquistada de vez no treino da última quinta-feira (27), já em Las Vegas. Savinho entrou no lugar do atacante do Barcelona no treino tático.

Próximos jogos do Brasil:

Colômbia – 02/07, 22h (de Brasília) – Copa América

Fonte: ESPN