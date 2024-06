Criminoso invade sítio e furta objetos em Itapemirim

Um sítio foi invadido e objetos furtados por um criminoso na localidade de Córrego do Ouro, zona rural de Itapemirim, na noite do último domingo (2).

Nas imagens feitas por câmeras de segurança no local, mostram o suspeito chegando no sítio, segurando uma bolsa do tipo maleta, e vestido com uma blusa de frio, de cor preta, e com uma toca cobrindo o rosto.

De acordo com a próprietária do imóvel, que preferiu não se identificar, informou que o crime foi descoberto através das câmeras de segurança do local. “Eu tenho câmeras no sítio, porque eu não moro lá, moro em Marataízes. Aí, meu marido visualizou as imagens e observou que a porta do sítio estava aberta. Daí, voltamos o horário na câmera e vimos que um homem de toca-ninja, armado e estava invadindo o local”, disse a proprietária.

A proprietária do sítio disse que ainda não teve tempo de contabilizar os prejuízos causado pelo criminoso. “Eu ainda não fiz levantamento do que foi levado pelo suspeito não. Não tive tempo de voltar lá no sítio, pois eu trabalho o dia todo. Ainda não tenho o levantamento de tudo que foi levado não”, explicou.

Leia também: Suspeito de matar o próprio sogro no RJ é preso em Jerônimo Monteiro

Segundo ela, a Polícia Militar foi acionada e esteve no local, mas a mesma foi orientada a procurar a delegacia para registrar o boletim de ocorrência. “A polícia foi lá comigo no domingo, fez a ocorrência e agora tenho que ir na Polícia Civil para registrar os fatos”, ressaltou.