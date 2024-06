Suspeito de matar o próprio sogro no RJ é preso em Jerônimo Monteiro

Um homem, de 39 anos, foi preso em Jerônimo Monteiro, na terça-feira (28), pelo crime de homicídio qualificado, praticado no dia 19 de novembro de 2023, em Bom Jesus do Itabapoana, no Rio de Janeiro. A vítima é Jurandir Teodoro Vilela.

A ação foi realizada pela Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia de Polícia de Jerônimo Monteiro, e da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro (PCERJ).

Segundo a PCES, as equipes realizaram buscas na localidade de Barra Limpa, zona rural de Jerônimo Monteiro, onde cumpriram o mandado de prisão. O homem foi denunciado e teve a prisão preventiva decretada pela comarca de Bom Jesus do Itabapoana, pelo homicídio no distrito de Rosal, em Bom Jesus do Itabapoana. A vítima era sogro do autor.

No entanto, após o crime, o autor ficou foragido e, devido ao trabalho conjunto de inteligência realizado pelas Polícias Civis do Rio de Janeiro e do Espírito Santo, ele foi localizado e preso.