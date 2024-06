Dengue: Cachoeiro começa a vacinar público de 10 a 14 anos nesta quinta (13)

A partir desta quinta-feira (13), a Secretaria Municipal de Saúde (Semus) de Cachoeiro dará início à vacinação contra dengue em crianças e adolescentes de 10 a 14 anos.

O procedimento ocorre a após a ampliação da estratégia estadual de imunização pela Secretaria de Estado de Saúde (Sesa), que enviou doses do imunizante para Cachoeiro e outros 25 municípios da Região Sul do Espírito Santo.

Nesta quarta-feira (12), a Semus iniciou a distribuição dos imunizantes para as Unidades Básicas de Saúde (UBS) da sede e do interior do município.

Para receber a vacina, a orientação é a de procurar a sala de vacinação mais próxima de sua residência, das 8h às 15h. Durante o atendimento, é necessário que os responsáveis apresentem cartão de vacina e o CPF ou o cartão do SUS das crianças e adolescentes.

Na tarde desta quarta (12), um treinamento foi realizado com equipes de diversas Unidades Básicas de Saúde (UBS), para alinhamento do início da aplicação da vacina contra dengue em Cachoeiro.

“A dengue é uma doença transmitida por mosquitos que pode ser grave e até fatal. Embora geralmente seja uma doença autolimitada, em alguns casos pode levar a complicações graves, como dengue hemorrágica. Nesse cenário, a vacinação pode reduzir as chances de transmissão e diminuir o risco de desenvolver essas complicações”, explica o secretário municipal de Saúde em exercício, Gedson Alves.