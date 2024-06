Deputado destina mais de meio milhão para saúde em Mimoso do Sul

O deputado federal Gilson Daniel (Podemos) destinou mais de meio milhão, por meio de emenda parlamentar, para Mimoso do Sul.

De acordo com ele, os recursos devem ser usados na área da saúde. A verba será distribuída para Atenção Primária e para o Hospital Apóstolo Pedro.

“Está depositado na conta da prefeitura R$ 750 mil de emenda parlamentar deste deputado, destinado a essa cidade, que sofreu com as fortes chuvas. R$ 750 mil para saúde, para ajudar a parte da prefeitura, da Atenção Primária, e também para o hospital”, explicou.

Gilson Daniel é relator da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 44/23, que estabelece que 5% das emendas das emendas individuais de parlamentares e 5% das emendas das bancadas estaduais e do DF no projeto de lei orçamentária sejam utilizadas em ações relativas a emergências climáticas.

