Medidas auxiliam na abertura de empresas em Cachoeiro

A Comissão de Desburocratização de Cachoeiro, coordenada pela Secretaria Municipal de Fazenda (Semfa), vem apresentado importantes medidas para a facilitar a abertura de empresas do município.

Uma dessas ações é que, desde a última quarta-feira (12), não é mais necessário o preenchimento do formulário de incomodidade após abertura de processo. Essa medida foi, recentemente, apresentada à Associação dos Contabilistas do Sul do Estado do Espírito Santo (Ascosul).

Além desta ação, também foram apresentados os treinamentos internos destinados aos servidores de diversas secretarias, para capacitar os profissionais para a utilização integrada e eficiente dos sistemas de informações e dados.

Um representante da Ascosul tem feito parte das reuniões da Comissão de Desburocratização. Essa participação adicional tem fortalecido, ainda mais, as iniciativas do Governo Municipal.

O presidente da Ascosul, Clair Martins, explica como a burocracia do processo que vinha sendo efetuado trazia dificuldades às empresas e também ao município, muitas vezes levando empresas a se implantarem nos arredores de Cachoeiro e como a medida seria de importante valor para mudar isso.

“Em abril, a Ascosul se reuniu com a Semfa, para a apresentação das ações da comissão de desburocratização nos procedimentos vinculados à Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim. Na oportunidade, aprovamos a inserção da declaração de incomodidade no pedido de viabilidade, em virtude de o processo, na atualidade, trazer complicações e atrasos às constituições e alterações das empresas. Ontem, tivemos a excelente notícia de que a declaração já está inserida dentro do processo de viabilidade. O projeto de desburocratização ainda trará a implantação, no decorrer do ano, de várias facilidades para as empresas, conquistas possíveis graças à visão e empenho do secretário e sua equipe”, expressa.

“A Comissão de Desburocratização tem se empenhado em ações para melhorar a ambiência de negócios em nosso município. Formada por membros das secretarias responsáveis pela abertura e regularização de empresas, estamos propondo soluções conjuntas para otimizar e aperfeiçoar os sistemas e metodologias de trabalho. Esse esforço colaborativo tem beneficiado, significativamente, o ambiente de negócios local”, explica a presidente da Comissão de Desburocratização, Libiana Muniz.

“Esse foi um importante passo que Cachoeiro deu no sentido de ambiência de negócios e aberturas de empreendimentos. Nós unificamos um procedimento, tornando-o mais ágil e mais fácil, fazendo com que o empreendedor fique mais próximo à administração pública”, salienta o secretário municipal de Meio Ambiente e Urbanismo, Victor Galvão Rabbi.

“Estamos muito satisfeitos com as ações desenvolvidas com a Comissão de Desburocratização, que promovem uma melhoria contínua no ambiente de negócios da nossa cidade. Essa colaboração estreita tem permitido identificar e implementar oportunidades de aprimoramento que atendem diretamente às necessidades e expectativas da comunidade empresarial local. Como resultado, nosso município está se tornando um lugar ainda mais atrativo para se fazer negócios”, completa Márcio Guedes, secretário de Fazenda de Cachoeiro.