Dia D de Vacinação: mais de 2,7 mil doses aplicadas contra diversas doenças

No último sábado (8), o município de Cachoeiro de Itapemirim realizou mais um Dia D de vacinação contra a poliomielite em 34 pontos de vacinação distribuídos entre a sede e o interior. A ação faz parte da campanha nacional para intensificar a imunização da população contra diversas doenças, incluindo a poliomielite e a influenza.

No total, foram aplicadas 2.782 doses de vacinas. Dentre os locais de vacinação, somente na Policlínica Bolívar de Abreu, foram aplicadas mais de 300 doses.

Leia também: Dia dos Namorados: confira dicas do Procon para não errar no presente

“Os Dias D de multivacinação são ações importantes para facilitar o acesso dos cidadãos aos imunizantes. É uma forma de oferecer locais e horários diferenciados para aqueles que encontram dificuldades de comparecer aos postos de vacinação ao longo da semana, permitindo que todos tenham a oportunidade de serem vacinados contra diversas doenças”, destaca o secretário municipal de Saúde em exercício, Gedson Alves.

Para aqueles que não puderam comparecer ao Dia D, a campanha de vacinação continua nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) do município. As salas de imunização estão abertas de segunda a sexta-feira, das 8h às 15h.

Os interessados devem levar o Cartão de Vacinação, CPF ou o Cartão do SUS para serem atendidos.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.