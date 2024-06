Dia do Meio Ambiente: seminário em Vitória debate mudanças climáticas

Em Vitória, o Dia Mundial do Meio Ambiente (5 de junho), será celebrado com reflexões sobre as mudanças climáticas. O tema vai ser debatido no Seminário “Diálogos Climáticos: Conhecimento, Reconhecimento e Perspectivas”, que o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) realizará, nesta quarta-feira (05), no auditório do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo (Crea-ES), a partir das 8h30.

Especialistas do Espírito Santo e do Rio de Janeiro vão participar dos painéis temáticos do seminário, abordando assuntos urgentes e relevantes, como os impactos socioeconômicos e ambientais das mudanças climáticas, bem como potenciais soluções tecnológicas para mitigação e adaptação a essas mudanças.

Atlas Climatológico do Espírito Santo

A programação do seminário será marcada pelo lançamento do Atlas Climatológico do Espírito Santo, uma produção do Incaper que compila dados meteorológicos históricos do Estado. O documento fornece informações detalhadas, como o acumulado mensal de chuva, temperatura média e evapotranspiração referentes ao período de 1978 a 2019.

De acordo com Pedro Pantoja, meteorologista do Incaper e autor do Atlas, o objetivo é disponibilizar uma fonte de consulta para produtos e informações meteorológicas e agrometeorológicas, auxiliando no planejamento e na tomada de decisões.

“Esses dados são extremamente úteis para a formulação de políticas públicas e estratégicas para a agricultura, a gestão de recursos hídricos, o planejamento urbano e a gestão de riscos e desastres”, explica Panjota.

O seminário é uma iniciativa do Incaper e da Secretaria da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca (Seag), com o apoio de diversas instituições, incluindo o Conselho Federal de Engenharia e Agronomia (Confea), a Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), Centro de Pesquisa, Inovação e Desenvolvimento (Cpid) e a Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo (Fapes).

Serviço:

Dia do Meio Ambiente

Seminário ‘Diálogos Climáticos: Conhecimento, Reconhecimento e Perspectivas’

Data: 05/06 (quarta-feira)

Horário: 8h30 às 15h

Local: Auditório do Crea-ES, em Vitória

Inscrições aqui

Programação:

8h30 – 9h: Recepção e credenciamento

9h – 9h30: Café da manhã

9h30 – 10h: Abertura do Evento

10h30 – 10h45: Lançamento do Atlas Climatológico do Espírito Santo :

: Pedro Henrique Pantoja: Meteorologista, Me. Eng. Ambiental, Pesquisador Incaper

10h45 – 11h: Apresentação dos modelos de predição espacial dos dados climáticos do Atlas

Renato Taques: Me. Agronomia, Pesquisador do Incaper

11h: Homenagem aos servidores do Incaper

12h: Intervalo para almoço

13h: Mesa-redonda: Adaptação e Resiliência: Enfrentando os Impactos Socioeconômicos e Ambientais das Mudanças Climáticas

13h – Abertura com o moderador: Hugo Ely dos Anjos Ramos, Meteorologista, Esp. em Gestão de Recursos Hídricos, Pesquisador do Incaper.

13h10 – Painel 1: Compreendendo as Mudanças Climáticas – Ana Palmeira: Meteorologista, professora adjunta da UFRJ, conselheira do CREA-RJ.

13h40 – Painel 2: Impactos Socioeconômicos e ambientais das Mudanças Climáticas – Giuliano Batistti, Engenheiro Ambiental, Mestrando em Engenharia e Desenvolvimento Sustentável UFES, Gerente de Relacionamento Institucional do CREA-ES

14h10 – Painel 3: Ferramentas e soluções tecnológicas para mitigação e adaptação às Mudanças Climáticas – Ronaldo Palmeira: Meteorologista, Dr., Diretor Técnico da AtmosMarine Tecnologia e Consultoria LTDA (RJ)

14h40 – Rodada de perguntas

15h: Encerramento