Dia do Químico: função é essencial para o saneamento de Cachoeiro

Nesta terça-feira (18), comemora-se o Dia do Químico, uma data dedicada aos profissionais que têm uma atuação fundamental em diversos setores da economia, contribuindo para o avanço tecnológico, a saúde pública e a sustentabilidade ambiental. No saneamento, eles desempenham um papel essencial, garantindo que a água fornecida à população esteja em conformidade com os padrões de potabilidade estabelecidos pela legislação, além de assegurar que o esgoto tratado atenda às normativas estabelecidas pelos órgãos reguladores e ambientais.

A BRK, concessionária responsável pelos serviços de água e esgoto em Cachoeiro de Itapemirim, enfatiza a importância desses especialistas na manutenção da qualidade dos serviços prestados. Os profissionais realizam mais de 24,5 mil análises mensais para monitorar a qualidade da água. O monitoramento abrange desde a Estação de Tratamento de Água (ETA) até o sistema de distribuição, passando pela captação nos mananciais.

Além disso, são conduzidas análises periódicas do esgoto, com monitoramento da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) da cidade e no corpo hídrico. Essas ações são fundamentais para garantir a excelência dos serviços de saneamento.

Os especialistas em química desempenham diversas funções na área de saneamento, incluindo a operação de tratamento de água e efluentes, realização de ensaios físico-químicos em laboratório e aquisição de produtos químicos, assegurando suas especificações técnicas. Sua experiência é fundamental nos processos de tratamento da água e do esgoto, garantindo o cumprimento dos parâmetros legais e melhorando a qualidade de vida das pessoas, ao mesmo tempo em que minimizam os impactos ambientais.

Os químicos desempenham um papel importante na pesquisa e desenvolvimento de novas tecnologias e métodos de tratamento, buscando constantemente aprimorar os processos existentes e encontrar soluções mais eficientes e sustentáveis.

O responsável químico pelos Sistemas de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário da BRK em Cachoeiro de Itapemirim, Leonardo Ferreira Samuel, acredita no diferencial da profissão, que propicia bem-estar e saúde, transformando a vida das pessoas. “O saneamento foi como um amor à primeira vista em minha trajetória profissional, que teve início há 22 anos como auxiliar de Laboratório de Qualidade do Produto. No laboratório foi possível constatar como o controle e manuseio de reagentes e produtos químicos era um diferencial nos processos. Sempre que oportuno, reafirmo junto à equipe que nossa área de atuação, apesar da elevada responsabilidade, é extremamente prazerosa e gratificante, pois podemos contribuir com a melhoria na qualidade de vida da população e do meio ambiente”, afirma.‌

Para Leonardo, o que faz um bom profissional de química para o setor de saneamento é o domínio de técnicas, metodologia, equipamentos, insumos e materiais de laboratório essenciais para a prática das atividades. Ele lembra também da importância da utilização dos equipamentos de proteção individual (EPIs) citados nas fichas de segurança dos produtos químicos – que são obrigatórios. “Outras características importantes são a atenção aos detalhes e à precisão dos procedimentos, além de habilidade analítica”, complementa.

Vale destacar que a população pode acessar os resultados das análises mensais realizadas pela concessionária por meio de relatórios disponibilizados para consulta no site: www.brkambiental.com.br/cachoeiro-de-itapemirim/

Adicionalmente, a BRK disponibiliza anualmente para todos os imóveis do município um relatório detalhado sobre a qualidade da água, que inclui os resultados das análises de potabilidade realizadas no ano anterior. O relatório referente a 2023 já está disponível para consulta no site: https://brkambiental.com.br/relatorio