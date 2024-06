Divino: Mutuca e Hélio recebem apoio da deputada estadual Raquel Lessa

Na última quarta-feira (12), o pré-candidato a prefeito de Divino de São Lourenço, Sebastião Mutuca (PP), e seu pré-candidato a vice-prefeito, Hélio Motorista (Republicanos), estiveram reunidos com a deputada estadual Raquel Lessa (PP).

O encontro reuniu diversas lideranças do município de Divino de São Lourenço, presidentes de partidos, pré-candidatos a vereador e amigos.

Bem como, na pauta do encontro, assuntos voltados à retomada do crescimento de Divino, organização partidária e apoio da deputada ao nome de Sebastião Mutuca e Hélio Motorista. Além disso, em suas falas, Raquel Lessa reafirmou o compromisso que ela tem com a comunidade de Divino de São Lourenço.

“Estou aqui para dialogar com a sociedade. Eu acredito no Mutuca e no Hélio, que nós juntos vamos avançar muito. Podem contar comigo, estou à disposição e reafirmando meu compromisso com Divino de São Lourenço”, disse a deputada.

Ao lado de seu vice na corrida eleitoral, Mutuca destacou que ser prefeito é ser um funcionário do povo. “Sou pré-candidato a prefeito para cuidar dessa cidade, foi aqui que nasci e dela eu quero cuidar. Quero ser um funcionário do povo. Eu acredito nisso”, frisa o pré-candidato.

Igualmente, o deputado federal Da Vitória (PP) também já declarou apoio à pré-candidatura de Mutuca, que tem o apoio, até o momento, dos partidos PL, PSD, Republicanos e Agir.

Foto: Redes Sociais