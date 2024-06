Segurança nas eleições municipais começa a ser discutida no ES  

A segurança nas eleições municipais no Espírito Santo foi o assunto debatido na reunião da Comissão de Segurança desta terça-feira (18).

Principal força atuante durante o dia do pleito, a Polícia Militar (PM-ES) empregou, nas eleições gerais de 2022, um efetivo de mais de 5 mil policiais.

Além disso, quase mil viaturas em todo o estado, para garantir que a votação transcorresse com tranquilidade.

O tenente-coronel Mateus Garcia passou as informações. “Infelizmente é importante a gente salientar que, mesmo com todo esse efetivo dedicado exclusivamente à eleição, a Polícia Militar não consegue se fazer presente em todas as seções”, relata.

Ele ainda afirma que quando isso não ocorre, existe a designação de viatura ou de viaturas para fazer a cobertura de seções que sejam próximas. O objetivo é contemplar todos os locais de votação.

O tenente-coronel explica ainda que a PM-ES aguarda um posicionamento do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-ES) para definir as estratégias de segurança nas eleições de outubro. Porém, garantiu que a PM empregará o quantitativo máximo para atender à demanda.

“Então, para nós, é sempre um desafio, as eleições são de longe a operação em que a Polícia Militar emprega o maior efetivo dedicado no mesmo dia. É utilizado todo o efetivo presente disponível, salvo os que estejam de férias ou afastados por outros motivos”, disse Garcia.

O convidado ainda disse apostar na realização de mais um pleito sem o registro de ocorrências importantes e que interfiram no resultado.