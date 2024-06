Dores: Thiaguinho e Marcelo Paizante oficializam pré-candidatura

Foi com muito entusiasmo que Thiaguinho (PP) e Marcelo Paizante (Podemos) realizaram o lançamento oficial da pré-candidatura de prefeito e vice à prefeitura de Dores do Rio Preto, no Caparaó.

O evento de lançamento, que ocorreu na noite de quinta-feira (20), contou com a presença de mais de 300 pessoas que se reuniram para celebrar a decisão dos partidos em lançar os nomes para a disputa eleitoral de outubro.

Além da presença do prefeito Ninho (Cidadania), Thiaguinho e Marcelo receberam o deputado federal Da Vitória (PP), o deputado estadual e a atual presidente da Assembleia Legislativa do Espírito Santo, Marcelo Santos (Podemos) e de Júnior Abreu (PDT), chefe da Casa Civil.

Apoio de diversas lideranças

Também estiveram presentes os pré-candidatos a vereadores, representantes partidários locais e diversas autoridades, declarando apoio aos pré-candidatos.

Thiago, que assumiu uma vaga no legislativo neste ano, enfatizou conhecer de perto os desafios e as necessidades do município. Como pré-candidato a prefeito, ele declara estar comprometido em dar sequência ao trabalho sólido de desenvolvimento do município iniciado em 2017 na gestão de Ninho.

Marcelo, por sua vez, atual vice-prefeito, traz o compromisso da experiência na gestão pública, divididos entre poder legislativo e executivo.