Casagrande entrega novas obras de pavimentação no Espírito Santo

O governador do Estado, Renato Casagrande, esteve, nesta quinta-feira (20), em Nova Venécia, na microrregião Noroeste, para inaugurar obras e anunciar novos investimentos no município.

Foram entregues obras de pavimentação asfáltica, revitalização da Praça Américo Salvador, novos equipamentos esportivos e ampliação do serviço de saneamento. Casagrande também visitou obras em andamento, como a implantação da Rodovia ES-137, trecho Patrimônio da Penha x Santo Antônio do XV.

“É muito bom fazer obras importantes, pois muda a vida das pessoas onde elas residem. Além da Escola de Chapadinha, vamos investir em abastecimento de água e entregar essa bela rodovia. Temos ainda muitas inaugurações no dia de hoje. Isso só é possível com um estado organizado e equilibrado. Uma grande parte dos investimentos são de responsabilidade da Prefeitura, mas não me furto de fazê-los. Porque eles não beneficiam o prefeito ou a mim, mas sim à toda população de Nova Venécia”, afirmou o governador.

Durante a solenidade, o governador inaugurou a 3ª etapa de complementação do Sistema de Esgotamento Sanitário (SES), que permitirá a inclusão de novas áreas urbanas ao sistema, proporcionando coleta e tratamento adequado de esgoto para munícipes. Com essa inauguração, o município alcançou 55,2% de cobertura de esgoto. A universalização do serviço se dará nos próximos cinco anos com a conclusão de novas etapas.

Na ocasião, também foi assinada a Ordem de Serviço para a Ampliação da Estação de Tratamento de Água (ETA) do município. As intervenções visam a garantir o acesso à água tratada e de qualidade em Nova Venécia, passando a contemplar, também, os bairros Coqueiral, Aeroporto, São Francisco, Rubia, Beira Rio, Centro, Municipal, São Cristóvão, Córrego da Serra, Parque Industrial, Altoé, Margareth, Santa Luzia e Filomena.

O investimento total nas obras de saneamento básico é de quase R$ 30 milhões. “Este é um momento de grande importância para Nova Venécia. Estamos não apenas inaugurando obras essenciais de saneamento básico, mas também fortalecendo o compromisso do Governo do Estado com a saúde pública e a qualidade de vida dos cidadãos capixabas”, afirmou a diretora de Engenharia e Meio Ambiente da Companhia Espírito-santense de Saneamento (Cesan), Kátia Côco.

Durante a solenidade, o governador do Estado inaugurou as obras de pavimentação asfáltica da Avenida São Mateus e das ruas Maranhão, Amazonas e Piauí. A obra beneficia cerca de 50 mil moradores da região e conta com um investimento estadual, por meio da Secretaria de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano (Sedurb), no valor de R$ 2,4 milhões. As intervenções contam com 12.497 metros quadrados de pavimentação asfáltica, 1.296 metros quadrados de calçada cidadã, 246 metros de meio fio e 11 reparos de caixas coletoras.

A Praça Américo Salvador, localizada no Centro de Nova Venécia, está totalmente revitalizada. Com repasse de recursos do Governo do Estado, por meio do Fundo Cidades, a obra foi executada pela Prefeitura Municipal e entregue à população nesta quinta-feira. O equipamento público tem uma área de 2.783 metros quadrados e conta com quadra poliesportiva, campo de bocha, mesas de concreto para jogos, além de playground e academia popular.

A secretária de Estado do Governo, Maria Emanuela Alves Pedroso, acrescenta que os serviços incluíram melhorias na iluminação e na infraestrutura, tornando a praça um ambiente mais seguro para todas as pessoas. “Além de ser um ponto de encontro para promover interações sociais e fortalecer o vínculo entre os moradores, a praça também está equipada para promover a saúde da população, com atividades na academia popular”, frisou.

O valor total de investimentos do Governo do Estado em Nova Venécia, com repasses do Fundo Cidades, é de R$ 2,82 milhões.

Também foi inaugurado o espaço poliesportivo no bairro Filomena, em Nova Venécia. Com investimento de R$ 747 mil, por meio da Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport) e do Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES), a quadra servirá para a prática de esportes em geral, bem como ser utilizada para eventos da comunidade e como sede de projetos sociais.

O Governo do Estado entregou ainda outros dois equipamentos esportivos: o Campo Bom de Bola do bairro Altoé e a reforma da quadra poliesportiva do Patrimônio do Guarabu, com investimento de R$ 1,1 milhão por meio da Sesport.

“Temos um governador municipalista, que cuida de cada cantinho do nosso Estado. E no esporte, não é diferente. Só hoje aqui em Nova Venécia, são novas obras que proporcionam mais infraestrutura e locais adequados para a prática do esporte, principalmente, para nossas crianças e jovens”, destacou o secretário de Estado de Esportes e Lazer, José Carlos Nunes.

Mais investimentos



O Governo do Estado está investindo R$ 9 milhões em infraestrutura no município de Nova Venécia. Foi dada Ordem de Serviço para a drenagem e pavimentação de ruas e avenidas nos bairros Rúbia e Coqueiral. Também foram inauguradas as obras de pavimentação asfáltica da Avenida São Mateus, Maranhão, Amazonas e Piauí.

“O Governo está fazendo várias entregas importantes para a população veneciana. A pavimentação dessas ruas era um sonho antigo. Com o convênio entre o Governo do Estado e o município, pudemos mudar esse ambiente. Qualificando esse local, dando vida, embelezando e tirando a poeira da vida das pessoas”, pontuou o secretário de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano, Marcus Vicente.

Casagrande também fez uma visita técnica às obras e serviços para implantação e pavimentação da Rodovia ES-137, trecho Patrimônio da Penha – Santo Antônio do XV. Estão sendo investidos mais de R$ 66 milhões nas intervenções no trecho com 13,80 quilômetros de extensão. As intervenções estão sendo executadas pelo DER-ES, com prazo de conclusão de 720 dias.

A obra já conta com 25% de execução concluída e conta com pista simples, duas faixas de rolamento de 3,5m e acostamento com 2m, implantação de 8 abrigos de ônibus, pavimentação em Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUq) e com blocos intertravados no segmento da comunidade Patrimônio do XV e nos acessos de Guarabu.

Além disso, estão sendo executadas terraplenagem, drenagem subterrânea e superficial, sinalização horizontal e vertical, três interseções com acessos às comunidades Córrego da Penha e Guarabu, ao município de Boa Esperança e várias propriedades rurais. Será executada também uma ponte sobre o Rio Quinze de Novembro e outra sobre o Rio Santa Joana.

“Essa pavimentação já está fazendo muita diferença na vida das pessoas da região. Quando a obra estiver pronta, vai impulsionar o desenvolvimento econômico, facilitando o transporte de mercadorias agrícolas e melhorando a segurança viária dos usuários. A entrega do espaço poliesportivo também é um marco na região. Além de melhorar a saúde e a qualidade de vida das pessoas, o esporte também promove a inclusão social, contribuindo para o desenvolvimento social, econômico e cultural das comunidades”, comentou o diretor geral do DER-ES, José Eustáquio de Freitas.

Em Nova Venécia, o Governo do Estado também autorizou o início da reforma da Escola Família Agrícola (EFA) Chapadinha. O valor total de repasse foi de R$ 6,18 milhões que serão destinados a ampliação da unidade de ensino. Os serviços incluem o aumento de doze dormitórios, além de nova cozinha, depósitos de alimentos, sala de nutricionista, refeitório, auditório, secretaria, sala para o setor financeiro, sanitários, dentre outros. A ampliação possibilitará o atendimento de cerca de 300 estudantes.

Casagrande visitou as obras de construção e reforma de Unidades Básicas de Saúde (UBSs). Das seis unidades, quatro delas, nos bairros Aeroporto, Cristalino, São Gonçalo e Água Limpa, vão demandar recursos da ordem de R$ 8,6 milhões, sendo viabilizada por meio do Componente Infraestrutura do Plano Decenal APS+10, da Secretaria da Saúde (Sesa). Cada uma das unidades contará com uma equipe de Estratégia de Saúde da Família. Outras duas unidades, nos bairros Margareth e Iolanda, são obras executadas pelo município com recursos oriundos de emendas parlamentares.

O Plano Decenal APS+10 (Portaria Sesa nº 075-R, de 10 de maio de 2022) visa ampliar o acesso da população aos serviços de saúde mais humanizados, acolhedores e resolutivos, por meio da elaboração de ações e programas para a qualificação da Atenção Primária à Saúde (APS). Dentre essas ações, tem-se o Componente Infraestrutura para a construção de UBS nos municípios capixabas. Ao todo, 52 municípios estão sendo contemplados com repasse de recursos para construção de 110 novas unidades básicas de Saúde em todo Espírito Santo.

Também estiveram presentes os prefeitos André Fagundes (Nova Venécia), Marcos Guerra (Jaguaré), Fernanda Milanese (Boa Esperança), David Ramos (Vila Valério), Bolinha (Vila Pavão), Tiago Rocha (São Gabriel da Palha) e André Sampaio (Montanha); além dos deputados estaduais Raquel Lessa, Vandinho Leite e Tyago Hoffmann.