E teve milionário na última Lotofácil 🤑 confira também os locais da sorte no ES

Dessa vez, a última Lotofácil premiou um único jogador que acertou os 15 números e ficou milionário. O prêmio do vencedor foi de R$1.695.851,91, referente ao concurso 3142, sorteado no último sábado (30).

Mas também teve capixaba desembolsando um dinheiro. De acordo com a Caixa Econômica Federal, apostadores de 4 municípios do Espírito Santo acertaram 14 números. Os sortudos são das cidades de Guarapari, Vitória, Vila Velha e Pedro Canário. O prêmio foi de R$1.786,85 para cada um.

Os números sorteados foram: 01 – 03 – 04 – 06 – 07 – 09 – 10 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 20 – 22.

