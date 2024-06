Empodera +: ministro Silvio Almeida lança projeto-piloto no Espírito Santo

O ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania, Silvio Almeida , desembarcará no Espírito Santo, nesta sexta-feira (14), para o lançamento local do projeto-piloto do Programa Empodera +.

A cerimônia acontece, a partir das 10h30, no Palácio Anchieta. No evento, o Governo do Estado firmará parceria com o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania para a implementação das políticas públicas para enfrentamento ao preconceito e à discriminação e de promoção dos direitos das pessoas Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais, Queer, Intersexo, Assexuais e outras (LGBTQIA+).

Programa Empodera+

De acordo com o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, o Empodera+ é um projeto de trabalho digno e geração de renda voltado a pessoas LGBTQIA+, incluindo a preparação e ocupação no mundo do trabalho, visando à autonomia econômica e financeira do público atendido. Ele faz parte da Estratégia Nacional de Trabalho Digno, Educação e Geração de Renda.