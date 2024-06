Engavetamento envolve dois ônibus e veículo em Cachoeiro

Um acidente, do tipo engavetamento, envolvendo um carro e dois ônibus, foi registrado na rua Costa Pereira, no bairro Amarelo, em Cachoeiro de Itapemirim, na noite do último sábado (1º).

Nas fotos divulgadas nas redes sociais mostram o veículo Ford/Ka, de cor branca, parado com a parte da frente destruída, e um ônibus parado logo à frente. Mais atrás do carro, um ônibus está estacionado com a frente danificada, o que indica que o ônibus não conseguiu parar e acabou batendo na traseira do carro.

Leia também: Adolescente é suspeito de estuprar a própria prima em Mimoso do Sul

A Polícia Militar foi procurada e informou que os militares não foram acionados para atender a ocorrência. Por não haver vítimas, as partes são orientadas para registrar o boletim de ocorrência on-line. Não há informações sobre o estado de saúde dos envolvidos no acidente.