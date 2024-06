Adolescente é suspeito de estuprar a própria prima em Mimoso do Sul

Um adolescente de 15 anos é suspeito de estuprar a própria prima, de 10 anos, dentro de um banheiro em Mimoso do Sul, na noite do último sábado (1º). Os nomes dos envolvidos não serão divulgados por envolver menores de idade.

Segundo informações da Polícia Militar, os militares foram acionados para irem até o Hospital Apóstolo Pedro, para averiguar um possível ato infracional análogo a estupro de vulnerável.

No hospital, a vítima disse aos policiais que na noite do último sábado (1º), estava dentro do banheiro e que seu primo, com idade entre 13 e 15 anos, entrou no local sem o consentimento dela e utilizou de força para praticar ato sexual em seu ânus e órgão genital.

Além disso, a vítima relatou também que sentiu dor e que um líquido branco caiu em seu pé. Ela contou que tentou gritar para pedir ajuda, mas o agressor deu um soco em seu rosto e tapou a boca dela com a mão e a ameaçou a agredi-la novamente caso ela contasse o fato para alguém.

Segundo a vítima, esta é a segunda vez em que seu primo a estupra. Em contato com a mãe da vítima, a genitora questionou se ela já tinha conhecimento do fato e afirmou que sim, que acionou a polícia militar no momento do ocorrido e que foi feito um boletim de ocorrência. A genitora disse que não quis dar andamento no fato de sábado, pois queria levar a filha ao hospital primeiro para confirmar se a fala da filha era verídico.

Leia também: Homem esfaqueado em Cachoeiro morre na madrugada deste domingo (2)

O conselho tutelar foi acionado e informou que iria nesta segunda-feira (3), na delegacia de Polícia Civil de Mimoso do Sul, onde o caso será investigado.