Escola Pedro Simão promove 3ª Mostra da Educação Profissional em Alegre

A Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio “Professor Pedro Simão”, localizada no município de Alegre, no Caparaó, irá realizar no próximo dia 26 de junho a “3ª Mostra da Educação Profissional do Pedro Simão”, o evento acontecerá na Praça 6 de Janeiro, no centro da Cidade, no horário de 15h às 18h.

A proposta da Mostra é valorizar a Educação Profissional e promover a população conhecimentos pertinentes ao objetivo, área de atuação, habilidades, conhecimentos adquiridos, formas de ingresso e vantagens em cursar o Ensino Médio Integrado em Administração, Designer Gráfico e Análises Clínicas.

Segundo informado pela direção da Escola, o momento único será de extrema importância para a educação, sendo imprescindíveis para o desenvolvimento do município, pois o ensino técnico está cada vez mais valorizado pelo mercado de trabalho. A Mostra possibilitará desenvolver um conjunto de habilidades, pautadas em todas as disciplinas.

O evento tem o apoio total do Governo do Estado, Prefeitura Municipal, Secretarias Municipais, Sala do Empreendedor, Agências Bancárias, Acisa, Rádio Fama, Empreendedores locais, entre outros que agregarão valor e sucesso ao Evento.

Além disso, ao final da Mostra, haverá show com o Grupo de Pagode “Os Levados”, ritmo que ganha espaço e se consolida no mercado musical.