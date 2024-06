Escoteiros plantam árvores na Fazenda da Santa Casa Cachoeiro

Crianças e adolescentes do 6° Grupo Escoteiros Baden-Powell, de Cachoeiro de Itapemirim, tiveram uma atividade diferente no último fim de semana. Eles foram até a Fazenda da Santa Casa Cachoeiro para uma ação de conscientização e prevenção ao meio ambiente. A visita aconteceu no sábado (15).

Durante a visita, o grupo fez um plantio de diversas mudas de árvores frutíferas. A iniciativa faz parte do desafio 100 Mil Árvores, que comemora os 100 anos dos Escoteiros no Brasil.

A atividade acontece, segundo a entidade, após perceberem um significativo aumento na temperatura, com o inverno cada vez menos frio e, então, surgiu uma necessidade emergencial em promover espaços arborizados.

De acordo com o presidente do 6° Grupo Escoteiro Baden Powell, Nelio Barreto Silva, os jovens plantaram 50 mudas na Fazenda da Santa Casa.

“Os jovens participaram e aprenderam muito nesse momento de plantio e agora nós vamos fazer o acompanhamento. Agradecemos à Santa Casa por essa parceria realizada”.

Para o administrador da Fazenda, Sérgio Mariano, a iniciativa é importante, já que além de ajudar na produção do local, ajuda a despertar nessas crianças a necessidade sobre a preservação do meio ambiente.

“As mudas plantadas são árvores frutíferas que em breve estarão dando frutos, que serão destinados para a alimentação de pacientes e funcionários da Santa Casa. Além disso, a atividade dos escoteiros faz também com que eles aprendam desde cedo a terem uma consciência ambiental”, reforçou Mariano.