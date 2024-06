“Esses 20 anos são um testemunho das conquistas do GFC”, diz governador

Nesta terça-feira (4 de junho), o Grupo Folha do Caparaó (GFC) completa 20 anos de existência. Fundado pelo empresário Elias Carvalho Soares, a empresa nasceu em Guaçuí em 2004, na região do Caparaó, onde mantém sua sede, e expandiu para Cachoeiro de Itapemirim, sede do portal AQUINOTICIAS.COM, o maior veículo de comunicação do Sul do Espírito Santo.

Ao longo dos anos, a empresa cresceu, agregou novas marcas e se consolidou como uma indutora do turismo e desenvolvimento econômico do Sul do Espírito Santo. Essa missão foi assumida logo em sua fundação e o Grupo Folha do Caparaó tem contribuído de forma positiva para esse avanço da região.

Renato Casagrande – Governador do Espírito Santo

Parabéns ao Grupo Folha do Caparaó por seus 20 anos de existência e sucesso! Desde que Elias Carvalho o fundou, o grupo tem sido uma força impulsionadora na integração dos municípios do Caparaó Capixaba e além.

Ao longo dos anos, o jornal Folha do Caparaó se transformou em um conglomerado de marcas importantes que abrangem diversas áreas, desde notícias e eventos até a promoção da sustentabilidade. O portal AQUINOTICIAS.COM tem fornecido informações relevantes e atualizadas, enquanto os projetos Sustentabilidade Brasil e Sustentabilidade Capixaba têm contribuído para a conscientização ambiental.

O GFC Eventos tem proporcionado momentos inesquecíveis aos moradores da região, enquanto o Penha Roots tem celebrado a cultura e as tradições locais. E, é claro, não podemos deixar de mencionar o Festival de Inverno de Guaçuí e o Revelar Cachoeiro de Itapemirim, dois eventos que têm enriquecido a cena artística e cultural.

Esses 20 anos são um testemunho das conquistas e do compromisso do Grupo Folha do Caparaó em promover o desenvolvimento da região e enaltecer suas belezas e potencialidades. Que essa trajetória de sucesso continue por muitos mais anos, trazendo informação, entretenimento e inspiração para todos aqueles que acompanham o trabalho do grupo. Parabéns pelo aniversário e que as próximas décadas sejam repletas de realizações!

Ricardo Ferraço – Vice-governador do Espírito Santo e secretário de Estado de Desenvolvimento

Quero deixar um agradecimento ao Aqui Notícias, que está completando 20 anos de bom jornalismo.

No tempo soube se reinventar, se aperfeiçoou e hoje representa, para nós do Sul do Estado, um canal extraordinário de muita informação e notícias.

Vida longa ao Aqui Notícias!

Felipe Rigoni – Secretário de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos

O Grupo Folha do Caparaó é sem dúvidas fundamental na história do nosso Estado.

São anos de muito trabalho e contribuição para sociedade capixaba.

Parabenizo o amigo Elias por esse trabalho incrível realizado nas mais diversas áreas. É uma honra fazer parte disso.

Maria Emanuela Alves Pedroso – Secretária de Estado do Governo

Produzindo e difundindo, de forma responsável, informações atualizadas sobre acontecimentos locais, nacionais e internacionais, de interesse de toda a sociedade, veículos de comunicação como o Aqui Notícias, do Grupo Folha do Caparaó, têm papel de grande relevância na sociedade.

Com seus 20 anos de existência, o Aqui Notícias é motivo de orgulho especialmente para o Sul capixaba, também por promover o debate de ideias e contribuir para o fortalecimento da democracia.

Parabéns à equipe! E que venham mais anos de sucesso.

Fabiano Contarato – Senador

Parabenizo o Aqui Notícias pelos 20 anos de compromisso com o jornalismo, levando informação com credibilidade aos capixabas. Em tempos de desinformação e fake news, o jornalismo é como uma bússola confiável que garante que a informação seja precisa, imparcial e acessível.

Nosso muito obrigado a equipe dedicada de jornalistas, fotógrafos e muitos outros profissionais do Grupo Folha do Caparaó que trabalham incansavelmente para manter a população do Espírito Santo bem informada.

Gilson Daniel – Deputado Federal

Parabéns ao Grupo Folha do Caparaó pelos 20 anos de bela atuação no nosso Sul do Estado, com prestação de serviços e noticiando os principais fatos da região.

É muito importante, nos tempos em que vivemos, estarmos munidos de informações sérias e verdadeiras.

O Aqui Notícias conta com grandes profissionais e é papel fundamental para o desenvolvimento do Caparaó capixaba e de toda a região Sul.

Da Vitória – Deputado Federal e coordenador da bancada capixaba no Congresso Nacional

É uma honra poder testemunhar o crescimento e a evolução do Grupo Folha do Caparaó ao longo desses 20 anos. Desde sua fundação pelo Elias Carvalho Soares, o jornal Folha do Caparaó sempre teve a missão integrar e informar os municípios do Caparaó capixaba. Hoje, vemos como essa visão inicial se expandiu e se consolidou, transformando-se no Grupo Folha do Caparaó, um verdadeiro pilar da comunicação regional.

O Grupo Folha do Caparaó não apenas informa, mas também promove eventos e iniciativas que enriquecem a vida cultural e social da região, o que demonstra seu compromisso com o desenvolvimento local e com a promoção de valores como sustentabilidade e diversidade.

Desejo a toda equipe os mais sinceros votos de sucesso contínuo. Que esses 20 anos sejam apenas o começo de uma jornada que já é vitoriosa.

Jack Rocha – Deputada Federal e Presidenta do PT-ES

No dia 3 de maio celebramos o Dia Mundial da Liberdade de Imprensa. Na era da informação, onde constata-se que o imediatismo, a desinformação e a generalização muitas vezes sobrepõem-se aos fatos, o exercício do jornalismo tem recebido a devida referência como fator essencial à sustentação das democracias a nível mundial.

Nesse sentido, é preciso destacar o papel do jornalismo comunitário ou regional, aquele verdadeiramente conectado aos territórios. Haja vista que os meios de comunicação tradicionais, junto com seus anunciantes, não se vêm interessados em exercer um papel informacional e de representação da população que não está nos grandes centros.

Por isso, vejo como imprescindível o papel realizado ao longo desses 20 anos pelo Aqui Notícias, retratando a realidade do cidadão e da cidadã, sendo um porta-voz da expressão das vivências e dos valores da região e fazendo chegar informações de serviços públicos essenciais à população.

O Aqui Notícias é o maior jornal do Sul Capixaba, o único com capacidade de transmitir os fatos ocorridos na região do Caparaó e com uma cobertura ímpar da política regional. Destaca-se pela credibilidade e pelo respeito com que trata toda a população capixaba, valores cuidadosamente representados pelo seu fundador, Elias Carvalho.

Ressalto ainda a importância que o Aqui Notícias demonstrou ter ao noticiar uma das maiores tragédias climáticas que vivemos no Espírito Santo, com as tempestades de março. Retratar os estragos deixados, as necessidades de socorro das vítimas e a chegada de ajuda, seja dos governos estadual, federal ou das correntes de solidariedade, foram fundamentais para salvar vidas e somar esforços pela reconstrução dos municípios mais atingidos.

Portanto, parabenizo o Aqui Notícias pelos seus 20 anos de história trilhados em defesa da liberdade de expressão e da população do Sul Capixaba e desejo vida longa ao exercício do bom jornalismo regional e da representação intrínseca da realidade das nossas comunidades e territórios. Contem sempre comigo!

Marcelo Santos – Deputado Estadual e presidente da Assembleia Legislativa do Espírito Santo

Muito feliz em celebrar os 20 anos do Aqui Notícias, que tem sido um pilar essencial na comunicação e no desenvolvimento do nosso Caparaó. Fundado pelo meu amigo Elias Carvalho Soares, o jornal sempre se dedicou a unir os municípios da região com informação de qualidade e compromisso social.

O Grupo Folha do Caparaó tem uma trajetória inspiradora. Além do Aqui Notícias, criaram marcas importantes como o portal AQUINOTICIAS.COM, Sustentabilidade Brasil, Sustentabilidade Capixaba, GFC Eventos, Penha Roots, Festival de Inverno de Guaçuí e Revelar Cachoeiro de Itapemirim. Cada um desses projetos mostra o compromisso com a inovação, a cultura e a sustentabilidade.

Como deputado, vejo de perto o impacto positivo do grupo na vida das pessoas. O jornalismo sério e responsável do Aqui Notícias é vital para a democracia, mantendo a população informada e consciente.

Parabenizo todos os profissionais que fazem parte dessa história de sucesso. Que venham muitos mais anos de crescimento e contribuição para nossa sociedade capixaba.

Dr. Bruno Resende – Deputado Estadual e presidente da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa do ES

O Aqui Notícias é um veículo de extrema relevância para o Sul Capixaba e a região do Caparaó, com influência também em todo o Espírito Santo.

É um portal que segue princípios editoriais rígidos baseados na ética, transparência e credibilidade, promovendo a cidadania e dando voz à comunidade regional.

Parabéns, Aqui Notícias, pelos 20 anos! Que continue a prosperar e a contribuir para o desenvolvimento do nosso Estado!

Vandinho Leite – Deputado Estadual

Conheço a história do Grupo Folha do Caparaó e a história do Elias ao longo dos anos com credibilidade, e com o trabalho reconhecido pela população e respeitado por todas as autoridades e comunidades em geral.

Quero parabenizar, pois 20 anos não são 20 dias. Estarei fazendo uma sessão na Assembleia Legislativa em homenagem aos 20 anos do Grupo Folha do Caparaó pela certeza que este grupo faz parte da história do Estado do Espírito Santo.

João Coser – Deputado Estadual

É preciso destacar a energia do Elias ao fazer de seu sonho um grande empreendimento. Conheci o Elias quando o jornal era apenas um projeto e acompanhei toda sua dedicação e trabalho para transformá-lo em um veículo de comunicação muito expressivo e respeitado em todo nosso Estado.

Com o tempo, junto com uma equipe de profissionais muito qualificados, Elias imprimiu um estilo de comunicação que trata de forma muito ética os mais variados assuntos, abrindo espaço para debates importantes para sociedade. Isso é sinônimo de respeito pela informação e pelo leitor.

A criação do Grupo Folha do Caparaó e as grandes marcas que ele abarca representam a pujança da trajetória do Elias e a credibilidade que ele conquistou ao longo desses 20 anos.

Parabéns Elias! A você e a todos que integram o Grupo Folha do Caparaó (GFC) desejo sucesso, muitos furos de reportagem, a realização de grandes eventos e ótimas parcerias! Abraços!

Givaldo Vieira – Diretor geral do Detran|ES

Um dos veículos de comunicação mais tradicionais do Espírito Santo, o Grupo Folha do Caparaó inova desde sempre e se consolidou ao longo de duas décadas como uma propulsora de informação de qualidade, com dinamismo, foco em utilidade pública e nos principais acontecimentos do Caparaó, do Sul e do Estado. A empresa é também fundamental para difundir o sentimento de identificação, pertencimento e autoestima para os moradores das regiões as quais faz a cobertura jornalística e organização de eventos que figuram no calendário de turismo e entretenimento capixaba.

Muito mais que isso. O GFC contribui para o desenvolvimento regional e estadual de forma sustentável, ao debater o crescimento econômico com preservação ambiental, discussão tão urgente sobretudo neste momento que o país vive. Ao longo da minha trajetória como vice-governador, deputado e diretor geral do Detran|ES, tenho a oportunidade de acompanhar de perto o trabalho e os avanços da empresa. E desejo que continuem prosperando.

Parabenizo à Diretoria, em nome do Elias Carvalho, e a todos aos profissionais que constroem a bem-sucedida história do empreendimento. Vida longa ao Grupo Folha do Caparaó!

Pablo Lira – Diretor geral do Instituto Jones dos Santos Neves

É uma grande satisfação poder colaborar no trabalho diferenciado e qualificado que temos nos produtos do Grupo Folha do Caparaó, que contribui para fortalecer a identidade do Caparaó capixaba e também toda a região Sul do Estado, com informação de qualidade, análises qualificadas.

Não só o produto Aqui Notícias, como também os outros produtos do Grupo Folha do Caparaó, e o trabalho de responsabilidade social e sustentável que a liderança do Elias, e todo o time, vem desenvolvendo ao longo desses 20 anos, principalmente realizando eventos de projeção internacional, como o Sustentabilidade Brasil, eventos festivos musicais, culturais, que fortalecem essa identidade e o grande potencial que temos em todo o Sul do Estado, envolvendo vários municípios, entre eles: Guaçuí, Cachoeiro de Itapemirim. É uma grande contribuição desses 20 anos que o GFC vem proporcionando para o desenvolvimento do Sul do Estado e também para o Espírito Santo, projetando o Estado para o Brasil e para o mundo, todas as potencialidades do Caparaó e também do nosso território capixana.

Como servidor público com mais de 20 anos de carreira, e professor universitário, coloco à disposição enquanto capixaba para sempre estar sempre colaborando com o Grupo Folha do Caparaó.

Que venham mais 20, 40, 80 anos com essa produção séria, democrática, republicana e altamente qualificada abordando temas que impactam e repercutem na vida dos capixabas!

Brás Zagotto – Vereador e presidente da Câmara Municipal de Cachoeiro

Quero parabenizar e deixar meu abraço ao amigo Elias Carvalho, pelos vinte anos de sucesso na imprensa de Cachoeiro e região.

Parabenizo também pela coragem e profissionalismo ao longo desses anos à frente do Grupo Folha do Caparaó.

Com muita seriedade e competência Elias deixou seu nome marcado na Comunicação do nosso Estado, sempre levando notícias com credibilidade a agilidade.

O povo de Cachoeiro te agradece pela relevância dos serviços prestados à comunidade.

Pedro Rigo – Superintendente do Sebrae/ES

Parabenizo o Grupo Folha do Caparaó pelos seus 20 anos de atuação no sul capixaba.

Com relevância, o grupo tem se posicionado como um importante veículo de comunicação.

O gurpo está sempre comprometido com a disseminação de boas notícias e a promoção de temas fundamentais como sustentabilidade e desenvolvimento.

Cris Samorini – Presidente da Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes)

É uma alegria contar com um canal de comunicação que vem se fortalecendo cada vez mais no Estado como o Grupo Folha do Caparaó.

Parabéns a toda equipe por estes 20 anos desempenhando um papel muito importante: o de levar informações, promover o debate público e integrar os municípios do Caparaó Capixaba.

Sidnei Strejevitch – Presidente da Sicredi União RS/ES

Apoiamos iniciativas que visam a prosperidade das regiões onde atuamos, por meio de soluções financeiras, cooperando com negócios sustentáveis, realizando programas sociais e investindo em projetos que promovam a cooperação, a educação e a cultura.

Nestes mais de dois anos contribuindo com a região Sul do Espírito Santo, viemos realizando parcerias com o Grupo Folha do Caparaó em ações que valorizam a cultura e a sustentabilidade, pois compreendemos o quão essencial é ter esse olhar para o desenvolvimento da sociedade.

Lucas Rezende – CEO da LR Comunicação

Quem quer comunicar com o Sul do Espírito Santo precisa passar pelo Grupo Folha do Caparaó, sobretudo por conta da seriedade, do alcance e da qualidade do braço jornalístico do grupo, o Aqui Notícias. Enquanto CEO de uma agência de relações públicas, sei da importância do “Aqui”, como carinhosamente chamo, para comunicar com todo o potencial da região Sul.

Elias, fundador do grupo, é um inquieto e um corajoso. Falo isso porque tenho o prazer de trabalhar bem perto dele, cuidando da comunicação de suas marcas de entretenimento. O Penha Roots, em Patrimônio da Penha, é um case de sucesso, reunindo algo pouco incomum para um festival de música capixaba: o alto número de heavy users. O Festival de Inverno de Guaçuí, por sua vez, põe a cidade no mapa dos grandes festivais, ao passo que o Sustentabilidade Brasil, focado no ESG, ganhou, em tão pouco tempo, o respeito dos principais players do mercado.

É uma honra para mim estar ao lado do Grupo Folha do Caparaó, justamente por saber que esses 20 anos foram trilhados com muito suor, mas com credibilidade e criatividade. Ao Elias, e ao seu time, seja em Cachoeiro e em Guaçuí, meus parabéns. E que venham mais 20 anos de sucesso.

Kátia Quedevez – Diretora e editora da Conexão Safra

É uma alegria pessoal ter feito parte da história do Grupo Folha do Caparaó – GFC e observar a evolução vertiginosa do grupo aos longo de seus 20 anos.

O comprometimento da equipe elevou a qualidade do veículo de comunicação que se tornou o portal de notícias referência do sul capixaba.

Vida longa ao Grupo Folha do Caparaó!

Andréia Lopes – Jornalista e empresária

Acompanho a trajetória, o sucesso e as transformações do Grupo Folha do Caparaó, que busca sempre se modernizar e inovar. Elias é referência não apenas na região onde atua, mas em todo Estado, contribuindo para pautar temas relevantes para o Espírito Santo. Sua equipe é qualificada e está sempre preparada, mostrando que o time está completo.

Parabéns ao grupo por mais um aniversário. Certeza de que ainda virão muitos e muitos anos de sucesso! Sou apaixonada por notícias e leitora dos conteúdos produzidos por vocês.

Bruno Beber Machado – Diretor vice-presidente da Unimed Sul Capixaba

Desde sua fundação, testemunhamos o crescimento e a consolidação deste importante grupo que não apenas informa, mas promove a integração e o desenvolvimento da região, refletindo valores de qualidade, credibilidade e compromisso com a comunidade. Ao longo dos anos, acompanhamos de perto sua evolução e crescimento.

Parabenizamos toda a equipe pelo empenho e dedicação ao longo dessas duas décadas, e desejamos que continuem sendo agentes de transformação e desenvolvimento em nossa região.

Zaira Paiva – Clube Capixaba

Elias e equipe provam que todo sonho pode ser alcançado com dedicação.

Após vinte anos de trabalho sério e comprometido, hoje o GFC é o maior grupo de comunicação do interior do Espírito Santo e continua crescendo.

Já possui atividades de nível nacional e em breve estará batendo suas asas pelo mundo.

Desejamos sucesso sempre! Equipe do Clube Capixaba.

Luiz Carlos Oliveira – Advogado

Sou muito grato ao Elias Carvalho e a Folha do Caparaó, hoje Aqui Notícias.

Tenho o Elias como um grande exemplo de perseverança e superação. Começou sua vida como funcionário de supermercado e construiu ao longo de sua vida um patrimônio para o Espirito Santo. Isso mesmo, hoje o GFC faz parte da história de nosso Estado.

Quero parabenizar ao Elias Carvalho e toda sua equipe por colocar de pé um veículo como o Aqui Notícias, que leva informação de qualidade para todos nós, um evento como o Sustentabilidade Brasil, que é o maior evento ambiental do país, além do Penha Roots e Festival de Inverno de Guaçuí, que levam laser e entretenimento para todos nós.

Parabéns e sucesso sempre!

Wagner Medeiros – Diretor do Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim

Não é por acaso que o Grupo Folha do Caparaó completa 20 anos. É preciso muita credibilidade nas informações e é preciso ter um público fiel.

Parabenizo toda a equipe, em especial, o Elias, pois sei do seu esforço. Desejo que o Grupo complete mais 20, depois mais 20 anos, porque é um grupo realmente de sucesso em nossa região.

Parabéns Grupo Folha do Caparaó, que venham mais aniversários pela frente!

Edson Barbosa – Diretor da EDP no Espírito Santo

A EDP reconhece o papel fundamental do jornalismo na sociedade. Por meio do portal Aqui Notícias, o Grupo Folha do Caparaó consagrou-se como um importante agente e desempenha um trabalho com informações e orientações de credibilidade para os capixabas, especialmente na Região Sul. Uma ferramenta de muito valor que nos permite, a cada dia, uma conexão mais forte e direta com nossos clientes.

Ao longo desses 20 anos, o Grupo Folha do Caparaó cresceu e a EDP avançou na qualidade da distribuição de energia. Prova disso são os constantes investimentos realizados no Estado, anunciados neste conceituado grupo, como o recorde de R$ 4 bilhões entre 2020 e 2025, apenas no segmento de distribuição no Espírito Santo.

Vale ressaltar também a evolução da empresa no ranking dos indicadores DEC e FEC, que medem a duração e a frequência das interrupções pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL).

Os indicadores colocam a EDP na 5ª posição no desempenho mais favorável entre as concessionárias de energia de grande porte do Brasil.

Como distribuidora de energia elétrica do Espírito Santo, estamos comprometidos em oferecer o melhor para os capixabas e desejamos que o Grupo Folha do Caparaó continue a disseminar informações relevantes para facilitar e enriquecer o cotidiano de todos. Valorizamos a parceria e colaboração que construímos juntos, visando proporcionar oportunidades e conhecimento à população.

Weverton Machado – Pecuarista e Empresário

Tive a oportunidade de ver o Grupo Folha do Caparaó nascer, crescer e hoje estou tendo a graça de ver completar 20 anos.

Ao meu amigo Elias, esse empreendedor nato, meus parabéns pela sua persistência e dedicação. Não é qualquer um que consegue manter uma empresa com essa estrutura que a GFC possui, principalmente o portal AQUINOTICIAS.COM.

Portal esse que se consolidou como referência em notícia não somente na região Sul do Estado, mas em todo o Espírito Santo.

Parabéns e sucesso sempre!

Winston Roberto Machado – Presidente do HIFA

Gostaria de parabenizar o Grupo Folha do Caparaó pelos 20 anos, sempre comprometido com o desenvolvimento econômico e social, possibilitando por meio de pautas relevantes que a população tenha acesso a saúde de qualidade.

Que venham mais anos de boas notícias!