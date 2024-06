“Estamos nos resolvendo”, diz Gracyanne sobre volta com Belo

Gracyanne Barbosa e Belo voltaram a morar juntos, após a musa fitness ter admitido um caso amoroso com seu personal trainer, Gilson de Oliveira, em abril. “Existe amor, estamos nos resolvendo”, disse ela sobre a reconciliação com o cantor durante uma entrevista em um evento de cinema, na terça-feira (18).

O divórcio dos 16 anos de relacionamento do casal foi anunciado ainda em abril, uma semana antes de Belo sair da mansão em que moravam, na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro. Porém, segundo a entrevista de Gracyanne para a coluna de Lucas Pasin ao Portal UOL, os dois teriam voltado a morar juntos na mansão.

“Temos muita coisa para resolver da parte financeira, e isso não é novidade para ninguém. Estamos nos resolvendo, conversando. Antes a gente não conversava, não se abria. Estamos na mesma casa porque nossa família está lá, os nossos cachorros estão lá. Não tem como sair e abandonar a casa”, disse a musa.

Aliás, quando perguntada sobre a possibilidade de uma reconciliação, Gracyanne explicou que ela e Belo possuem um “relacionamento de amizade e gratidão que é impossível acabar”, e que ela fica na casa dos dois somente quando está no Rio.

“Não tenho dúvida de que a gente se ama muito, que existe muito amor. Não sei se esse amor, amanhã, vai ser um amor de casal. Mas só o tempo poderá nos curar como casal. Amizade e carinho, temos. Quem sabe?”, completou.

Estadao Conteudo

