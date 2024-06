Fabiana Justus volta a ser internada 63 dias após transplante de medula

Apenas 63 dias após realizar o transplante de medula óssea, Fabiana Justus precisou ser internada novamente para seguir com o seu tratamento. Nesta terça-feira (11), a empresária fez uma série de stories explicando o motivo da nova internação.

“Achei que ia passar os 100 dias sem internar, mas internei. Meus médicos falaram que é muito comum pós-transplante. … Vamos que vamos! Vai ser rápido e logo tô em casa novamente”, disse ela.

Leia também: Gizelly Bicalho, a capixaba que conquistou o Brasil, chega ao Festival de Inverno de Guaçuí

Fabiana Justus também revelou que optou por não contar para as filhas gêmeas, Chiara e Sienna, de apenas 5 anos, que havia retornado para o hospital. Segundo ela, as meninas estão passando alguns dias na casa da avó.

A influenciadora ainda aproveitou para pedir que os fãs orassem por sua rápida recuperação. “Confesso que fiquei bem chateada… Pra quem passou por longas internações, qualquer volta é um gatilho. Mas tenho que focar que dessa vez é bem diferente e, que o pior já passou”, finalizou ela.

Estadao Conteudo

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.