Faculdade aplica tecnologia e inovação no processo de aprendizagem

Está consolidada a relação entre tecnologia, inovação e a educação. A cada dia surgem novas ferramentas digitais que dialogam com o ensino com o objetivo de otimizar a rotina acadêmica, auxiliar no ensino-aprendizagem de alunos e professores, e melhorar a experiência dos usuários.

Antenada às novas tecnologias, a faculdade Multivix leva mais uma inovação para a comunidade acadêmica através do seu aplicativo intuitivo e prático. Trata-se do check-in digital, uma funcionalidade do aplicativo da Multivix, pelo qual o professor realiza a chamada digitalmente. Ao invés de dizer “presente”, os alunos confirmam que estão em sala através de smartphones ou tablets.

Através do App, o professor acessa a funcionalidade de frequência, seleciona a data, e define alguns parâmetros, como raio de abrangência e tempo que a frequência vai estar disponível. Já o aluno, pelo aplicativo no smartphone, realiza o check-in por geolocalização. Caso o estudante não esteja com celular, o professor consegue marcar a presença pelo app e finaliza ao clicar salvar. Pronto! A tradicional chamada na pauta em sala de aula agora é realizada virtualmente.

Tadeu Penina, Diretor Executivo do Grupo Multivix, falou sobre a nova funcionalidade: “Estamos orgulhosos de apresentar uma revolução na forma como os alunos interagem com a frequência escolar: o ‘check-in na aula’. Estamos entusiasmados com a maneira como isso simplifica a rotina tanto para os alunos quanto para os professores. Ao registrarem sua presença diretamente pelo aplicativo, possibilitamos aos alunos e professores a utilizarem seu tempo de forma mais eficiente, concentrando ainda mais no ensino-aprendizagem”.

Para o aluno do primeiro período do curso de Psicologia, Gabriel Barcellos da Silva, o check-in digital é muito prático e seguro. “O professor abre a chamada no aplicativo e confirmamos nossa presença pelo celular em poucos segundos. Assim, sobra mais tempo de aula para focarmos nos conteúdos e conseguimos monitorar nossa frequência sempre que necessário”, conta Gabriel.

O diretor executivo acrescenta, “mesmo em situações excepcionais, como falta de celular ou problemas com o aplicativo, garantimos uma solução prática, permitindo que os professores realizem o registro manualmente. Esta é uma mudança que não só torna a experiência acadêmica mais conveniente, mas também reflete nosso compromisso contínuo com a inovação tecnológica para aprimorar a educação”, disse Tadeu Penina.

Tecnologia e inovação na Educação a Distância

Para além do presencial, na instituição de ensino a inovação também alcança o ensino a distância. A ferramenta inteligente projetada para atender às necessidades específicas dos alunos EAD, chamada Malu, é uma assistente virtual de Educação a Distância (EAD), desenvolvida pela Multivix.

Com inteligência artificial e uma série de novas funcionalidades, a Malu tem o objetivo de simplificar e agilizar a jornada de aprendizado dos estudantes, e tudo isso em tempo real, online, 24h por dia e 7 dias por semana.

A Malu, com um conjunto abrangente de recursos, está preparada para oferecer suporte em diversas áreas-chave, como suporte a dúvidas acadêmicas, consulta de notas, informações da Biblioteca Virtual, acesso às Aulives – links diretos para todas as aulas online. Além disso, também traz diversas outras informações, como manuais, calendários e diversos tipos de orientações sobre o Ensino a Distância da Multivix. A inteligência oferece suporte e orientação aos alunos durante todo o curso e transforma a experiência de aprendizado EAD.

“Na era digital, a inovação é essencial para garantir uma experiência de aprendizado enriquecedora, especialmente para nossos alunos na Faculdade Multivix. Com a introdução da Malu, nossa assistente dedicada ao ensino a distância, estamos elevando o padrão de suporte e acessibilidade”, explica Tadeu Penina.

A Malu utiliza a inteligência artificial para proporcionar uma gama abrangente de serviços, desde responder dúvidas acadêmicas até fornecer acesso direto às aulas online. “Esta ferramenta não apenas simplifica a jornada de aprendizado dos alunos, mas também demonstra nosso compromisso contínuo em oferecer soluções inovadoras para promover o sucesso acadêmico em todos os aspectos do ensino, independentemente da modalidade”, finalizou Tadeu Penina.