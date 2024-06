Agricultura de Anchieta recebe caminhão-prancha para comunidades

Os produtores rurais da agricultura familiar de Anchieta terão agilizado o atendimento da prefeitura que depende de máquinas pesadas. O governador Renato Casagrande entregou as chaves de um caminhão-prancha para o prefeito de Anchieta, Fabrício Petri, na sexta-feira (7), durante solenidade para anunciar diversos investimentos do governo em parceria com a prefeitura.

Essa máquina será utilizada para garantir mais infraestrutura e qualidade de vida para quem vive no campo em Anchieta. O veículo irá auxiliar nas ações agrícolas da prefeitura para os produtores. O investimento estadual foi de R$ 578 mil, por meio da Secretaria da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca (Seag).

Segundo a gerente de Abastecimento, da Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento (Semaa), Simone Battestin, o caminhão-prancha é utilizado para transportar as máquinas pesadas, “sobretudo a escavadeira hidráulica, retroescavadeira e pá-carregadeira”, listou.

“O deslocamento de um setor para o outro, quando feito com a própria máquina, gera muito desgaste e é lento. A escavadeira hidráulica só pode ser deslocada com o caminhão-prancha”, explicou.

O equipamento é zero quilômetro, modelo Iveco Tector 24-280, potência de 280 cavalos, branco, com peso bruto total (PBT) técnico homologado legal de 23 toneladas. Tacógrafo homologado pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (InMetro). A tampa traseira tem acionamento hidráulico e o caminhão tem condicionador de ar e direção hidráulica/elétrica.