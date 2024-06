Faustão celebra aniversário da esposa ao lado da família após transplantes

O apresentador Fausto Silva, o Faustão, apareceu em um vídeo ao lado da família durante a comemoração do aniversário de 47 anos de sua esposa, Luciana Cardoso. O apresentador não faz grandes aparições desde abril, quando foi liberado do Hospital Albert Einstein, após passar por um transplante de rim. A celebração aconteceu na noite de quinta-feira (27), em São Paulo. Faustão estava sorridente nas fotos, acompanhado pelos filhos João Silva, de 20 anos, e Rodrigo Silva, de 16 anos.

Leia também: Frio e geada! Veja o alerta do Inmet para algumas regiões do país

Fausto ficou 47 dias internado após se submeter à nova cirurgia para um transplante de rim, seis meses após um transplante de coração, necessário por conta de uma grave insuficiência cardíaca. Sua alta aconteceu em 12 de abril deste ano.

Luciana e Fausto Silva estão juntos desde 2002, e também são pais de Lara, a filha mais velha de Faustão, que recentemente ficou noiva e não pôde comparecer à festa. João Silva, que segue os passos do pai na TV, postou uma homenagem à mãe nas redes sociais, destacando sua admiração e carinho por ela.

A festa contou com a presença de outras personalidades, incluindo a cantora Wanessa Camargo e o ex-jogador Ronaldo. As fotos do evento foram compartilhadas pelos convidados, mostrando momentos de alegria e união familiar.

Faustão foi internado no ano passado com insuficiência cardíaca e, após uma piora no quadro, entrou na fila de transplante de coração. Ele recebeu o novo coração no final de agosto e, em fevereiro deste ano, passou pelo transplante de rim.

Estadao Conteudo