Feira de moda sustentável no Sustentabilidade Brasil

Entre as atrações do Sustentabilidade Brasil, maior evento de sustentabilidade e ESG do país, no Pavilhão de Carapina, está um brechó solidário, com a renda revertida para entidades filantrópicas do ES. Um desfile de moda, com a consultoria da designer capixaba Jullia Thedesco, promoverá as peças. Além do brechó, haverá, ainda, oficinas de upcycling e de customização de roupas. Toda a programação do Sustentabilidade Brasil, que será realizado de 24 a 28 de junho, será gratuita!

CONFIRA A MATÉRIA COMPLETA NO SUSTENTABILIDADE BRASIL