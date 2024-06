Fenecon 2024: turismo de experiência é destaque na Feira de Negócios

A terceira edição da Feira de Negócios de Conceição do Castelo (Fenecon 2024) promete ser um marco no calendário de eventos do Espírito Santo, com um foco especial no turismo de experiência.

Organizada pela Associação Comercial e Industrial de Conceição do Castelo (Acicc), a Feira ocorrerá na Área de Eventos Sanfonão entre os dias 18 e 21 de julho. O evento conta com o apoio da Prefeitura Municipal de Conceição do Castelo e do Sebrae, além dos patrocínios do Sicoob e do Governo Federal.

Com entrada gratuita durante os quatro dias, a expectativa é atrair um público de 25 mil pessoas, que poderão explorar cerca de 150 expositores de diversos segmentos, incluindo gastronomia, agroindústrias, artesanato, agropecuária, móveis, materiais de construção, vestuário e serviços. A Fenecon 2024 se destaca por proporcionar aos visitantes a oportunidade de vivenciar o turismo de experiência, evidenciando as potencialidades do Espírito Santo.

O turismo de experiência será o grande destaque desta edição, permitindo aos visitantes participarem de atividades práticas que mostram a cultura, a música e a gastronomia local. O objetivo é fomentar a economia local, especialmente as micro e pequenas empresas, através do estímulo ao consumo e da valorização das práticas locais. A abordagem não só promove o empreendedorismo, mas também valoriza o agronegócio, aumenta a demanda por ingredientes típicos e cria oportunidades para novos negócios e investidores.

Entre as atividades confirmadas para este ano, estão arvorismo, alpinismo, passeio de pônei, ordenha manual de leite e colheita de morango. As ações vão proporcionar uma imersão única na cultura local, incentivando a apreciação e o consumo dos produtos regionais. Além disso, as experiências ajudam a fortalecer a identidade gastronômica do município, de colonização portuguesa e italiana, promovendo pratos e tradições que utilizam ingredientes típicos capixabas.

O presidente da Acicc, Flavio Augusto Cola Rocha, destaca a importância do evento. “A Fenecon 2024 é uma oportunidade de comprar em um ambiente familiar, com boa gastronomia, ótima música e vivenciar nosso turismo”. Já o vice-presidente da Associação, Cristiano Lopes, ressalta as expectativas positivas. “Estamos trabalhando duro e, neste ano, a Feira está maior, caminhando para se tornar um evento regional. O público encontrará muitas novidades, inclusive no setor agropecuário”, garante.

A programação da Fenecon 2024 inclui horários variados para melhor atender o público. Na quinta (18) e sexta-feira (19), o evento funcionará das 18h à meia-noite; no sábado (20), das 16h à meia-noite; e no domingo (21), das 10h às 20h. Com uma vasta gama de atividades e exposições, a Feira promete ser uma vitrine do potencial econômico e cultural de Conceição do Castelo, atraindo turistas e investidores de toda a região. Outros detalhes serão divulgados em breve.

Fenecon 2024: serviço:

3ª Feira de Negócios de Conceição do Castelo (Fenecon 2024)

Data: de 18 a 21 de julho

Local: Área de Eventos “Sanfonão”

Entrada gratuita

Acompanhe todas as informações também no Instagram: @acicc.conceicaodocastelo

Horário de funcionamento:

Quinta-feira (18/07)- 18h à 0h

Sexta-feira (19/07)- 18h à 0h

Sábado (20/07)- 16h à 0h

Domingo (21/07)- 10h às 20h