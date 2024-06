Feriado em Cachoeiro: confira o que abre e fecha neste sábado (29)

Neste sábado (29) é feriado em Cachoeiro de Itapemirim. Além das festividades do Dia de Cachoeiro, o município também comemora o Dia de São Pedro, padroeiro da cidade.

Por causa da data festiva, os horários de alguns estabelecimentos comerciais serão alterados. Confira abaixo o que abre e fecha em Cachoeiro:

De acordo com a administração, a praça de alimentação e o cinema terá funcionamento normal, das 11h às 22h.

Já algumas lojas funcionarão a partir de 14h às 20h.

Casagrande – Das 8h às 18h

Open – Das 8h às 18h

Perim Center – Das 9h às 19h

Supermercado Sempre Tem – Das 8h às 18h

1 – DROGARIA CONSOLAÇÃO

End: Rua Bernardo Horta, 242 – Guandú – em frente

o Supermercado Casagrande Tel.: 3521-0816

2 –DROGASIL

Endereço: Praça Pedro Cuevas Junior, 27 – Centro

ao lado do Hotel Cachoeiro Plaza

Tel.: 3518-7401 – (27)99654-3205

3 – FARMES AMARELO

Endereço: Rua Jerônimo Ribeiro, 26 – Amarelo

Em frente a Padaria Salpic Tel.: 3521-1412

4 – DROGARIA RODRIGO

End:Rua Dr Osires de Almeida Freitas, 74 – Vila Rica

próximo ao Sup. Para Todos Tel.: 3511-6777

5 – DROGARIA MONTE CRISTO

End: Rua Domingos Alcino Dadalto, 113 – IBC

próximo ao Cemitério Parque Tel.: 3518-8722

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO

DROGARIAS DO CENTRO E GUANDU: 7:00H ÀS 22:00H (obrigatório)

DROGARIAS DE OUTROS BAIRROS: 7:00H ÀS 19:00H (facultativo até às 22:00h)

