Ferraço firma acordo com agência e afasta dúvida sobre pré-candidatura

O deputado estadual e pré-candidato a prefeito de Cachoeiro de Itapemirim Theodorico Ferraço (PP) reafirmou, nesta quarta-feira (5), que vai mesmo encarar a disputa pelo Poder Executivo municipal de Cachoeiro de Itapemirim em outubro deste ano.

E, na tentativa de afastar qualquer especulação duvidosa a cerca da sua pré-candidatura, ele firmou acordo com a agência de publicidade Conteúdo, do publicitário Gustavo Coelho.

LEIA TAMBÉM: Cachoeirense é destaque em evento nacional de comunicação política

O publicitário possui larga experiência e acumula cases de sucesso na área do marketing político. Entre eles, destacam-se as campanhas do atual deputado estadual Allan Ferreira (Podemos), em 2022, e da ex-vereadora Renata Fiório, que disputou a eleição para prefeita de Cachoeiro em 2020, e alcançou a quarta colocação entre 12 candidaturas.

Além do acordo para os devidos cuidados e gestão da sua comunicação, Ferraço também alinhou o seu compromisso e apoio junto ao setor empresarial em um almoço com figuras de destaque do setor de rochas.